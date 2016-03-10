SEO продвижение сайта (тематика электровелосипедов и комплектующих)

Необходимо провести аудит сайта www.voltbikes.ru и заняться seo продвижением по ряду запросов в Москве и регионах.

Предварительный список запросов во вложенном файле.

В результате сотрудничества хотелось бы иметь:

1. Аудит сайта и рекомендации по устранению ошибок и улучшению видимости сайта в ПС

2. Продвижение сайта по списку запросов. Возможна корректировка списка с рекомендациями о целесообразности тех или иных запросов.

3. SEO оптимизация наших статей под определенные информационные и низкочастотные запросы.

По дополнительным вопросам обязательно отвечу.