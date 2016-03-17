Нужно вернуть сайт из МИНУСИНСК Нарушения на сайте compulog.ru

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Завершен9 заявок238 просмотров

Добрый день уважаемые вебмастера/ Нужен совет или действия, что бы вывести сайт из под фильтра

Использование SEO-ссылок

Желательно практический опыт с данной проблемой

9 лет назад
cem_neo
Семен 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

fifsem
Пазюк 
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$30
6 дней
Справился с поставленной задачей на отлично/ Составил грамотный список рекомендаций и чистку ссылок/ Работаем дальше/ Рекомендую/ Ответственный/
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

fifsem
Пазюк 
34 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад