Семантическое ядро для сайта про игры

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен5 заявок159 просмотров

Заказ только для профи. Указывайте четко срок и бюджет.

Нужны запросы связанные с играми

Базовые запросы:

  • Игры для мальчиков
  • Игры для девочек
  • Игры на двоих
  • И т.п.
Разделить на два основных кластера

Офлайн игры

Онлайн игры

Задача получить тематический игровой трафик от 100.000 уников в сутки из ПС через 6-12 месяцев после продвижения.

Можете предложить что то более чем составление семантического ядра - пишите.

Ваш копипаст в корзину.

Рассматриваю заявки только от тех кто потрудился подумать над проектом.

Оплата по факту, плачу всегда, смотри отзывы.

9 лет назад
f1x
46 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад
$50
7 дней
Сделал в общей сложности 3 заказа, все три затянул по срокам. Все компенсировал тем, что дополнял его своими рекомендациями. Срок прибавляйте и все будет ок. Рекомендую.
Приятно сотрудничать с такими людьми, четкая постановка задачи и своевременная оплата гарантированы.

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад