Семантическое ядро для сайта про игры

Заказ только для профи. Указывайте четко срок и бюджет.

Нужны запросы связанные с играми

Базовые запросы:

Игры для мальчиков

Игры для девочек

Игры на двоих

И т.п.

Разделить на два основных кластера

Офлайн игры

Онлайн игры

Задача получить тематический игровой трафик от 100.000 уников в сутки из ПС через 6-12 месяцев после продвижения.

Можете предложить что то более чем составление семантического ядра - пишите.

Ваш копипаст в корзину.

Рассматриваю заявки только от тех кто потрудился подумать над проектом.

Оплата по факту, плачу всегда, смотри отзывы.