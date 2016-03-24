Заказ только для профи. Указывайте четко срок и бюджет. Нужно примерно 5000-10000 запросов по теме юмористическое фото/видео/текст ВЧ 20-30 запросов, остальные СЧ и НЧ с запросами от 100 в ...
Семантическое ядро для сайта про игры
Заказ только для профи. Указывайте четко срок и бюджет.
Нужны запросы связанные с играми
Базовые запросы:
- Игры для мальчиков
- Игры для девочек
- Игры на двоих
- И т.п.
Офлайн игры
Онлайн игры
Задача получить тематический игровой трафик от 100.000 уников в сутки из ПС через 6-12 месяцев после продвижения.
Можете предложить что то более чем составление семантического ядра - пишите.
Ваш копипаст в корзину.
Рассматриваю заявки только от тех кто потрудился подумать над проектом.
Оплата по факту, плачу всегда, смотри отзывы.
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Заявки фрилансеров
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