Создать семантическое ядро 5000-10000 запросов.

  1. Биржа фриланса
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Завершен6 заявок163 просмотра

Заказ только для профи. Указывайте четко срок и бюджет.

Нужно примерно 5000-10000 запросов по теме юмористическое фото/видео/текст

ВЧ 20-30 запросов, остальные 

СЧ 

и НЧ с запросами от 100 в месяц.

Задача получить тематический трафик от 20.000 уников в сутки из ПС

Можете предложить что то более чем составление семантического ядра - пишите.

Ваш копипаст в корзину.

Рассматриваю заявки только от тех кто потрудился подумать над проектом.

Оплата по факту, плачу всегда, смотри отзывы.

9 лет назад
f1x
46 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад
$50
5 дней
Достаточно долго делал заказ, но все компенсировал тем, что дополнял его своими рекомендациями. Срок прибавляйте и все будет ок. Рекомендую.
Отличный заказчик! Рекомендую сотруничать. Оплата после выполнения проекта.

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
9 лет назад