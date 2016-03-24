Создать семантическое ядро 5000-10000 запросов.

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Нужно примерно 5000-10000 запросов по теме юмористическое фото/видео/текст

ВЧ 20-30 запросов, остальные

СЧ

и НЧ с запросами от 100 в месяц.

Задача получить тематический трафик от 20.000 уников в сутки из ПС

Можете предложить что то более чем составление семантического ядра - пишите.

Ваш копипаст в корзину.

Рассматриваю заявки только от тех кто потрудился подумать над проектом.

Оплата по факту, плачу всегда, смотри отзывы.