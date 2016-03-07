Размещение информации о сайте в каталогах

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Закрыт4 заявки148 просмотров

Добрый день уважаемые фрилансеры! Необходимо размещать информацию о сайте в: 

1) Каталогах (строительство/ремонт) 

2) Сайтах о работе 

3) Торговых площадках (строительство/ремонт) 

Что нужно в итоге: 

Файл, в котором есть: 

- ссылка на место размещения 

- код "кнопки" или "обратной ссылки" для сайта на место размещения 

Теги, описание даю шаблонные для вставки. 

Всех заинтересованных жду с предложениями.  

Стоимость одного размещения в источниках просьба озвучивать.  

Оплата или на прямую, или по безопасной сделке 

Предложения можете направлять на почту 

9 лет назад
kvadrat2
Алексей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров