Новый магазин женской одежды нужно продвинуть Спасибо http://pinashop.by
Размещение информации о сайте в каталогах
Добрый день уважаемые фрилансеры! Необходимо размещать информацию о сайте в:
1) Каталогах (строительство/ремонт)
2) Сайтах о работе
3) Торговых площадках (строительство/ремонт)
Что нужно в итоге:
Файл, в котором есть:
- ссылка на место размещения
- код "кнопки" или "обратной ссылки" для сайта на место размещения
Теги, описание даю шаблонные для вставки.
Всех заинтересованных жду с предложениями.
Стоимость одного размещения в источниках просьба озвучивать.
Оплата или на прямую, или по безопасной сделке
Предложения можете направлять на почту
Заявки фрилансеров
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