SEO-аудит портала

Портал не коммерческий, скорее информационный. CMS Drupal 7.

Ему более 5-ти лет. Пару недель назад переехали на https.

1. Нужно проверить все ли мы правильно сделали по переезду, что б не аукнулось позже (пока все позиции скачут туда-сюда в пределах нормы, как обычно)

2. Так же нужен технический аудит с рекомендациями. Все делалось своими силами, надо бы проверить, может что-то упустили.

Жду предложений с указанием стоимости и сроков.