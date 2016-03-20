Есть многостраничный старый сайт. В настоящий момент "перерисовали" Главную и некоторые страницы. Нужна консультация по оптимизации. Возможно, дальнейшее продвижение этого сайта
SEO-аудит портала
Портал не коммерческий, скорее информационный. CMS Drupal 7.
Ему более 5-ти лет. Пару недель назад переехали на https.
1. Нужно проверить все ли мы правильно сделали по переезду, что б не аукнулось позже (пока все позиции скачут туда-сюда в пределах нормы, как обычно)
2. Так же нужен технический аудит с рекомендациями. Все делалось своими силами, надо бы проверить, может что-то упустили.
Жду предложений с указанием стоимости и сроков.
Выбранный исполнитель
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