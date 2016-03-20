SEO-аудит портала

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен12 заявок150 просмотров

Портал не коммерческий, скорее информационный. CMS Drupal 7.

Ему более 5-ти лет. Пару недель назад переехали на https.

1. Нужно проверить все ли мы правильно сделали по переезду, что б не аукнулось позже (пока все позиции скачут туда-сюда в пределах нормы, как обычно)

2. Так же нужен технический аудит с рекомендациями. Все делалось своими силами, надо бы проверить,  может что-то упустили.

Жду предложений с указанием стоимости и сроков.

Drupal
9 лет назад
zerkalo-I
Татьяна 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

gulnaz
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$15
2 дня
Все хорошо! Получила подробный аудит и потом еще неделю консультировалась по разным мелким вопросам. Рекомендую!
Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

gulnaz
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад