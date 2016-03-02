Продвижение в поисковой системе Yandex.ru сайта unitkuzov.ru

Есть сайт http://shuyali.net/, его плохо видят поисковики. При проверке на http:// pr-cy.ru/выдает 18 ошибок. 8 из них - http://prntscr.com/aaa1tb, редирект, ошибки HTML кода – нужно исправить. Есть еще пара сайтов по которым нужны рекомендации ...