Необходимо оптимизировать страницы сайта

Здравствуйте уважаемые специалисты. Требуется человек который сможет создать рекламную кампанию по продвижению ссылок (партнерских программ) по продажам различных товаров. Рекламная компания не обязательно в контекстной рекламе, это могут быть соц. сети, тизерные сети и т.п. ...