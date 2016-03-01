Необходим специалист для периодической консультации и проработки дальнейших действий по сео для сайта!
SEO-продвижение сайта
Требуется: специалист по продвижению в поисковиках Яндекс и Гугл, сайт по постельной тематике (подушки, одеяла, халаты)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен человек на продвижение сайта (ссылку пришлю лично) Оплата будет производиться по затраченному времени(просьба присылать стоимость часа работы) Аккаунты на биржах ссылок свои, копирайтер свой. Продвижение по низкочастотным запросам не сильно конкурентная ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток! Блогу несколько месяцев с момента регистрации. Созданы группы вконтакте, на данный момент привлекаются "живые пользователи". Хотелось бы услышать, что можете предложить для плавной раскрутки и увеличения посещаемости.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте уважаемые специалисты. Требуется человек который сможет создать рекламную кампанию по продвижению ссылок (партнерских программ) по продажам различных товаров. Рекламная компания не обязательно в контекстной рекламе, это могут быть соц. сети, тизерные сети и т.п. ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добры день. Необходима внутренняя SEO-оптимизация сайта согласно ТЗ. · Установка Яндекс.Метрики (Добавить в существующий Аккаунт), Google Analytics · Добавление сайта в Google Search Console,Яндекс.Вебмастер · Присвоениерегиона Минск в Яндекс.Вебмастер · Закрытиеот индексации ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт9 лет назад
Оптимизировать сайт, тексты, подобрать набор слов. Оплата ЯД. по выполнении работ. От вас цена и срок. и что будете делать.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Доброго времени суток! Требуется SEO специалист, который имеет опыт работы на платформе OpenCart. Сайт уже занимает хорошие позиции в выдаче по определённым запросам (5 лет сайту), но не по всем которые бы хотелось. ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется провести ряд работ по сайту peretyjka.ru - провести анализ сайта и дать рекомендации по продвижению- составить семантическое ядро сайта- провести техническую оптимизацию сайта- прописать на всех страницах все теги (титл, ключи, описания)- переписать / дописать ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Необходимо собрать семантическое ядро для ИМ, пишите Ваши сроки и расценки. Также желательно скинуть примеры сделанных Вами СЯ. Если есть какие-то дополнительные вопросы, задавайте.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, имеется сайт со статьями определенной тематики (довольно широкой), но с посещением совсем беда, хотя ресурсов вложили уже не мало: * Качественный материал. * Уникальные фотографии со своими alt тегами и ...Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт9 лет назад