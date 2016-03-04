SEO-продвижение простого сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт22 заявки244 просмотра

Нужен человек на продвижение сайта (ссылку пришлю лично)

Оплата будет производиться по затраченному времени(просьба присылать стоимость часа работы)

Аккаунты на биржах ссылок свои, копирайтер свой.

Продвижение по низкочастотным запросам не сильно конкурентная тематика.

9 лет назад
dsryazan
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров