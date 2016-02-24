Продвижение сайта и приложений на западные рынки

Здравствуйте!

Есть сайт и приложение (Android, iOS) в сфере авиации, нужно продвижение на Европу, Америку (северную и южную), страны СНГ и в будущем на все остальные части мира.

Продукт достаточно популярный, в Европе занимает лидирующие позиции. Компания британская с офисом в Украине.