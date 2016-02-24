Продвижение сайта и приложений на западные рынки

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок150 просмотров

Здравствуйте!

Есть сайт и приложение (Android, iOS) в сфере авиации, нужно продвижение на Европу, Америку (северную и южную), страны СНГ и в будущем на все остальные части мира.

Продукт достаточно популярный, в Европе занимает лидирующие позиции. Компания британская с офисом в Украине.

AndroidiOS
9 лет назад
Olha_Z
34 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров