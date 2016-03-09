Настройка Яндекс Директ

Требуетсянастроить яндекс директ "под ключ" для сайта бюро переводов www.aitep-ptg.ru.

Собратьсемантику не менее чем на 1000 ключевых фраз. Составить список минус-слов. Сделать кампании отдельно на поиске и РСЯ. 1 запрос – одна группа объявлений на поиске. С использованием utm меток, быстрых ссылок, заполненной карточки контактов. Разделить кампании по геотаргетингу на Москву, С-Петербург и всю остальную Россию. Настроить ретаргетинг.

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