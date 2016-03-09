Настройка Яндекс Директ

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Завершен10 заявок155 просмотров

Требуетсянастроить яндекс директ "под ключ" для сайта бюро переводов www.aitep-ptg.ru.

Собратьсемантику не менее чем на 1000 ключевых фраз. Составить список минус-слов. Сделать кампании отдельно на поиске и РСЯ. 1 запрос – одна группа объявлений на поиске. С использованием utm меток, быстрых ссылок, заполненной карточки контактов. Разделить кампании по геотаргетингу на Москву, С-Петербург и всю остальную Россию. Настроить ретаргетинг.

Просьба написать ваши предложения по стоимости и срокам работы.

9 лет назад
Aitep
37 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

mDirect
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$39
5 дней
Дмитрий настроил рекламную кампанию очень качественно. Собрал все ключевые слова, поделил их на теплые и горячие запросы и очень продумано настроил рекламные кампании. Составил разные объявления под ключевые слова. Под каждое объявление прописал utm-метки. Заполнил визитку организации, настроил гео- и временнй таргетинг. Качественно настроил РСЯ. Рекомендую Андрея, как профессионала своего дела.
Сотрудничеством остался доволен. Большое спасибо!

Заявки фрилансеров

mDirect
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад