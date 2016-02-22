Для аудита интернет-магазина нужно создать актуальный чек-лист. Пункты в чек-листу разбить на разделы. Структура чек-листа: Пункт проверки - правило(как должно быть) - ошибка (несоответствие правилу) - рекомендации к исправлению.
2ГИС ищет копирайтера для написания метатегов 2gis.ru
Добрый день!
ЗАДАЧА: написать title и description для 30 страниц рубрик 2gis.ru ( joxi.ru/gmveLkoun1vZra )
ВВОДНЫЕ: будут такие же как у тестового задания, но с другим дедлайном и списком слов
ОПЛАТА: 15 тысяч рублей (после принятия задачи заказчиком)
ИСПОЛНИТЕЛЬ: будет выбран по результатам выполнения тестового задания
ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ: написать title и description для 3 рубрик 2ГИС Нижнего Новгорода («новостройки», «гостиницы» и «окна»)
ВВОДНЫЕ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ:
• на выходе хотим получить заполненной таблицу (см. аттач)
• цель: метатеги нужны для увеличения позиций и кликабельности сниппетов рубрик в поисковой выдаче
• дедлайн: 2 марта до 24:00 по московскому времени
• при создании метатегов очень важно учитывать конкурентные преимущества 2ГИС: см. здесь ( goo.gl/wlleXb ) и здесь ( joxi.ru/brR8374i6O4b21 )
• ключевые слова для метатегов: брать с 1 страницы вордстат (пример: joxi.ru/v29J09ZCNjEpAG )
Успехов!
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