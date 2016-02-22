2ГИС ищет копирайтера для написания метатегов 2gis.ru

Добрый день!

ЗАДАЧА: написать title и description для 30 страниц рубрик 2gis.ru ( joxi.ru/gmveLkoun1vZra )

ВВОДНЫЕ: будут такие же как у тестового задания, но с другим дедлайном и списком слов

ОПЛАТА: 15 тысяч рублей (после принятия задачи заказчиком)

ИСПОЛНИТЕЛЬ: будет выбран по результатам выполнения тестового задания

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ: написать title и description для 3 рубрик 2ГИС Нижнего Новгорода («новостройки», «гостиницы» и «окна»)

ВВОДНЫЕ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ:

• на выходе хотим получить заполненной таблицу (см. аттач)

• цель: метатеги нужны для увеличения позиций и кликабельности сниппетов рубрик в поисковой выдаче

• дедлайн: 2 марта до 24:00 по московскому времени

• при создании метатегов очень важно учитывать конкурентные преимущества 2ГИС: см. здесь ( goo.gl/wlleXb ) и здесь ( joxi.ru/brR8374i6O4b21 )

• ключевые слова для метатегов: брать с 1 страницы вордстат (пример: joxi.ru/v29J09ZCNjEpAG )

Успехов!