2ГИС ищет копирайтера для написания метатегов 2gis.ru

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок401 просмотр

Добрый день!

ЗАДАЧА: написать title и description для 30 страниц рубрик 2gis.ru ( joxi.ru/gmveLkoun1vZra )  

ВВОДНЫЕ: будут такие же как у тестового задания, но с другим дедлайном и списком слов 

ОПЛАТА: 15 тысяч рублей (после принятия задачи заказчиком) 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: будет выбран по результатам выполнения тестового задания 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ: написать title и description для 3 рубрик 2ГИС Нижнего Новгорода («новостройки», «гостиницы» и «окна»)  

ВВОДНЫЕ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ:  

• на выходе хотим получить заполненной таблицу (см. аттач) 

• цель: метатеги нужны для увеличения позиций и кликабельности сниппетов рубрик в поисковой выдаче  

• дедлайн: 2 марта до 24:00 по московскому времени  

• при создании метатегов очень важно учитывать конкурентные преимущества 2ГИС: см. здесь ( goo.gl/wlleXb ) и здесь ( joxi.ru/brR8374i6O4b21

• ключевые слова для метатегов: брать с 1 страницы вордстат (пример: joxi.ru/v29J09ZCNjEpAG

Успехов!

9 лет назад
at2007
39 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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