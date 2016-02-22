Чек-лист для аудита

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Закрыт2 заявки326 просмотров

Для аудита интернет-магазина нужно создать актуальный чек-лист. Пункты в чек-листу разбить на разделы.

Структура чек-листа:

Пункт проверки - правило(как должно быть) - ошибка (несоответствие правилу) - рекомендации к исправлению.

4 года назад
dimash24
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