Изменения запроса )))20.02.16 Сначала нужно сделать сам сайт! С нуля. От прошлого программиста даже логин не могу забрать. На скайп звонить не могу-постоянно в разъездах. Прошу присылать примерные цены, потому что ...
SEO - начальная стадия построения сайта
Хочу пойти не простым путем и для постройки сайта решил начать с рекомендации SEO-шника.
_______________________________________________________________________________________________________
В итоге ... требуется создание минималистического сайта по продаже автокомпонентов одного бренда, с интеграцией в 1С8,.
На гл. странице должны присутствовать блоки поиска по win, по номеру детали, по марке а\м.
В базе знаний должны присутствовать авто каталоги. Потребуется прикрутить имеющийся форум и т.д.
_______________________________________________________________________________________________________
Задача: написать ТЗ для дизайнера, верстальщика и др. спецов.
После запуска в жизнь сайта добиться его вхождения в ТОП-10 по 2 кл. словам.
При достижении результата - финальный бонус - 250 $
_______________________________________________________________________________________________________
В данный момент сайт живет своей жизнью и готовится к покою :)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $227
Добрый день! ЗАДАЧА: подобрать ключевые слова для 30 рубрик ( joxi.ru/gmveLkoun1vZra ) ВВОДНЫЕ: см. на примере одной рубрики в тестовом задании (только будет другой дедлайн) ОПЛАТА: 17 тысяч рублей (после ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $130
Добрый день! ЗАДАЧА: написать title и description для 30 страниц рубрик 2gis.ru ( joxi.ru/gmveLkoun1vZra ) ВВОДНЫЕ: будут такие же как у тестового задания, но с другим дедлайном и списком ключевых слов ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
нужен SEO специалист продвигать страницы по ремонту технике на первых позициях в гуглработа на пару месяцев обязоностьработа с ключевыми словамикопирайтингисправление ошибок т.д Работаю только с профессионалами Сайт на джумлеТематика Ремонт ноутбуков ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть проекты женской и медицинской тематики. Нужно изучить имеющуюся семантику (её немного) и собрать новое семантическое ядро для написания контента по нему. Наличие КейКоллектора обязательно, наличие дополнительных баз (Пастухов, MOAB и т.д.) - жирный плюс.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт http://pldom.ru/ Нужно что бы сайт индексировался поисковиками по определенным запросам. Прописать нужные теги , ключи и добавить тексты для нормальной индексации. Так же на сайте есть ошибки, их нужно убрать. Вообщем сайт нужно ...Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт9 лет назад
нужно продвинуть сайт по поисковикам strazi.su Бюджет крайне ограничен.Закрыт9 лет назад
Сменили движок сайта. нужно оптимизировать сайт перед переносом его на старый домен. Редиректы и постраничную оптимизацию. Не хочется терять выдачу которую уже имеет домен и страницы домена. Оплата ТОЛЬКО по исполнению! Или карта или ...Завершен9 лет назад
Ищу специалиста для аудита и продвижения сайта на игровую тематику. Обязателен опыт в продвижении данной тематики.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ищу специалиста для аудита и продвижения сайта на игровую тематику. Обязателен опыт в продвижении данной тематики.Завершен9 лет назад