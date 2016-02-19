SEO - начальная стадия построения сайта

Хочу пойти не простым путем и для постройки сайта решил начать с рекомендации SEO-шника.

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В итоге ... требуется создание минималистического сайта по продаже автокомпонентов одного бренда, с интеграцией в 1С8,.

На гл. странице должны присутствовать блоки поиска по win, по номеру детали, по марке а\м.

В базе знаний должны присутствовать авто каталоги. Потребуется прикрутить имеющийся форум и т.д.

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Задача: написать ТЗ для дизайнера, верстальщика и др. спецов.

После запуска в жизнь сайта добиться его вхождения в ТОП-10 по 2 кл. словам.

При достижении результата - финальный бонус - 250 $

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В данный момент сайт живет своей жизнью и готовится к покою :)