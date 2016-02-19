Изменения запроса )))20.02.16 Сначала нужно сделать сам сайт! С нуля. От прошлого программиста даже логин не могу забрать. На скайп звонить не могу-постоянно в разъездах. Прошу присылать примерные цены, потому что ...
Сбор и группировка семантики (женская и медицинская тематика)
Есть проекты женской и медицинской тематики. Нужно изучить имеющуюся семантику (её немного) и собрать новое семантическое ядро для написания контента по нему. Наличие КейКоллектора обязательно, наличие дополнительных баз (Пастухов, MOAB и т.д.) - жирный плюс.
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