Всем добра. Нужно прогнать сайт по бесплатным каталогам Киева ( и только, всеукраинские не подходят). Единственное требование - наличие активной безанкорной ссылки. Каталоги ищете вы, текст для заполнения полей даю ...
СЯ с группировкой для статей
Требуется для небольших проектов (онлайн-журналы) составлять простое СЯ для статей, не трогая морду.
Как строится работы:
- я даю тематику журнала
- вы, выбираете наиболее подходящике рубрики (без SEO), основываясь на сайтах конкурентах по данной тематике (обычно 5 рубрик)
- подбираете тематики статей, исходя из 4-6 статей в каждую рубрику - требования к ключам для статей (чстотность по Вордстат от 200 до 1000, конкурентность по Мутагену хотя бы до 10).
- на каждую статью 1 основной ключ и еще один-два дополнительных под заголовки H2.
- итого, в среднем порядка 25 статей, ключевых фраз - 50-60
Статьи будут писаться под низкочастотники, объемом от 1500 до 2500 знаков.
Очень желателен скайп, оплата Вебмани или ЯД.
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