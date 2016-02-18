СЯ с группировкой для статей

Требуется для небольших проектов (онлайн-журналы) составлять простое СЯ для статей, не трогая морду.

Как строится работы:

- я даю тематику журнала

- вы, выбираете наиболее подходящике рубрики (без SEO), основываясь на сайтах конкурентах по данной тематике (обычно 5 рубрик)

- подбираете тематики статей, исходя из 4-6 статей в каждую рубрику - требования к ключам для статей (чстотность по Вордстат от 200 до 1000, конкурентность по Мутагену хотя бы до 10).

- на каждую статью 1 основной ключ и еще один-два дополнительных под заголовки H2.

- итого, в среднем порядка 25 статей, ключевых фраз - 50-60

Статьи будут писаться под низкочастотники, объемом от 1500 до 2500 знаков.

Очень желателен скайп, оплата Вебмани или ЯД.