Нагнать целевой трафик на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок213 просмотров

Необходимо нагнать трафик на лендинг (сайт укажу в ЛК или кандидату).

Бюджет 10 000 руб (примерный, так как не могу оценить четко полный бюджет), в него входит:

 1) Цена за лид (обсуждаема)

 2) Цена за переход (обсуждаема)

Укажите:

 - какими видами трафика пользуетесь/ какой трафик гнать можете

 - ваши расценки

9 лет назад
nelis
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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