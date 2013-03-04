nelis

Николай nelis

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Умею только: думать и делать

Специализируюсь на нестандартных задачах и комплексных решениях, на решениях позволяющих экономить время и средства.

В работе, всегда ищу оптимальный вариант для решения поставленной задачи.

Опыт в работе с 2002г. За это время накопил большой профессиональный багаж знаний и опыта в разных сферах: от программ для станков с ЧПУ до HighLoad серисов.

В портфолио не вошло бесконечное число:

 - ботов/парсеров/сервисных утили;

 - программ написанных под индивидуальные потребности заказчика;

 - сайтов, которые давно не работают;

 - бизнес лендингов страниц и сайтов (не вижу смысла набивать портфель однотипными страничками с разным оформлением).

Всегда подбираю инструменты под задачу.

Наиболее плотно работаю с: PHP, JavaScript, MySQL, MongoDB, C# (под .NET и Mono), Node.JS, MQL4 и MQL5, HTML5, CSS.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сверстать страницу

    Нужно сверстать страницу по макету: https://goo.gl/MziDQm Объем:  - 5 psd файло (1 страница, в разных разрешениях экрана)  - 1 psd с элемнтами  + папка с графикой для ленда ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Срисовать логотип в "кривые"

    Есть рисованный персонаж (во вложении) У него на майке есть логотип, вот логотип нужно отрисовать в кривых для дальнейшего использования. С Вас цена, сроки.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн для лендинга

    Есть страница. Она готова. Временный адрес в ТЗ. ТЗ по ссылке: https://goo.gl/XmoHNg Что на странице: готовая сложная форма с графиками и полями ввода. Вся форма предназначена для визуализации процесса - наглядности ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн сайта посвященного инвестициям

    Нужен дизайн четырех шаблонов для одного сайта посвященного инвестициям. По ссылке ТЗ с описанием объема работ. От Вас: 1) Внимательно прочитать ТЗ 2) Исходя из прочитанного оценить работу по срокам и ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип для Рекламного агентства

    Требуется логотип для Рекламного агентства. Текст о компании с описанием и пожеланиями, в файле (во вложении, что-то по типу ТЗ). Требования и как будем сотрудничать: 1) Вы делаете пару грубых ...

    Логотипы и Знаки28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Подтянуться в Яндексе по некоторым запросам

    Добрый день! Есть сайт, раньше по определенным запросам в Яндексе выходил на первую позицию, со временем сдал позиции (на 2-3 позиции в низ). Необходимо по этим запросам "встать обратно". Запросы и ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нарисовать лицо

    У нас есть логотип: http://www.desertur.ru/img/template/logo/100x100.png (логотип есть во всей красе) В логтипе, персонаж с усами, в шляпе. Необходимо нарисовать этот профиль, чтоб было похоже на профиль, человека, для использования ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Привести список к требуемому виду

    Есть большой список городов (5 000 - 5 500 записей). Необходимо привести к требуемому виду. Понимаю, что такую работу делать одному тяжело и муторно. Со своей стороны разделю список по 100-500 штук. ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать/Разработать персонаж

    Работа для иллюстратора. Необходимо: разработать персонажа "из одной оперы" с бетменом, спайдерменом, суперменом и т.п. Изначально, персонаж будет использоваться для интернет сервиса, затем пойдет как главный мотив для всей продукции компании ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Аудит сайта на "пригодность для поисковиков"

    Необходимо провести полный анализ сайта на "пригодность для поисковиков" по определенным запросам. Особенно интересует Гугл, так как сайт в гугле стоит как замороженный. Ссылку на сайт и список фраз - дам в ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Продвинуть сайт по определенным запросам

    Необходимо продвинуть сайт (приоритет на Google) на первые позиции, по определенным вопросам. Сам сайт, на сегодня занимает хорошие позиции в Яндексе, но по тем же запросам в Google как замороженный на 5-8 позиции. Необходимо ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип + дизайн сайта для IT компании

    Нужно разработать логотип и дизайн сайта для IT компании работающей по системе "Скорая компьютерная помощь" (для юр.лиц т физ.лиц). Во вложении описание того что надо. От вас нужны конкретные ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннер для турфирмы

    Необходимо сделать баннер для турфирмы. Размер 240х400. С анимацией Flash или Gif (весом в пределах 40 кб). В баннере: - Название компании, название акции - постоянно находятся в ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн и пара иллюстраций для интернет-магазина

    Для интернет магазина интим продукции нежно дизайн и пара иллюстраций - вес объем указан в файле. От Вас нужно: внимательное прочтение и ознакомление с ТЗ, конкретные сроки и цена за работу.

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редизайн и доработка дизайна сайта

    Уже есть разработанный сайт http://www.repus.ru/ . Необходимо немного доработать дизайн: облегчить, разграничить блоки, сделать более проще и адаптированным под социальную сеть. + Доработать дизайн для функционала, который появиться. К указанному сайту добавиться функционал ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад
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Отзывы фрилансеров

olikerka
Елена 
34 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Сверстать страницу
Очень довольна сотрудничеством, - Николай надежный, адекватный заказчик, приятный в общении. Множество хороших качеств - постоянно на связи, ясная постановка задания, своевременная оплата работы. Рекомендую!
Работал, рекомендую! Елена быстрый верстальщик :)
Ответный отзыв
CREOLIT
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Срисовать логотип в "кривые"
Надёжный заказчик, оплатил даже перед работой. Работать было с ним легко и приятно. Рекомендую всем.
Очень быстро сработали, спасибо большое за работу - всем рекомендую. Много можно не говорить - все видно из портфолио, человек профи!
Ответный отзыв
Kavaljok
34 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Дизайн для лендинга
Остался доволен совместной с Николаем работой. Все пожелания были расставлены по полочкам, доходчиво пояснены непонятные моменты в оформлении проекта, поддерживалась связь. Всем рекомендую работать с Николаем!
Остался очень доволен совместной работой с Игорем. Всем рекомендую! Конкретный человек, с конкретными предложениями, что не свойственно дизайнерам.
Ответный отзыв
andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
$200
10 баллов
9 лет назад
Подтянуться в Яндексе по некоторым запросам
Рекомендую.
Работой доволен
Ответный отзыв
naayki
Флора 
33 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$13
10 баллов
12 лет назад
Нарисовать лицо
Положительное сотрудничество, своевременная оплата.) рекомендую!)
Флора молодец! Работаю первый раз с ней, и при этом мы сработались как заправская банда идущая на дело. Ну, и, отбросив все метафоры - скажу что она молодец, было приятно поработать!
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