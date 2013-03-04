Умею только: думать и делать

Специализируюсь на нестандартных задачах и комплексных решениях, на решениях позволяющих экономить время и средства.

В работе, всегда ищу оптимальный вариант для решения поставленной задачи.

Опыт в работе с 2002г. За это время накопил большой профессиональный багаж знаний и опыта в разных сферах: от программ для станков с ЧПУ до HighLoad серисов.

В портфолио не вошло бесконечное число:

- ботов/парсеров/сервисных утили;

- программ написанных под индивидуальные потребности заказчика;

- сайтов, которые давно не работают;

- бизнес лендингов страниц и сайтов (не вижу смысла набивать портфель однотипными страничками с разным оформлением).

Всегда подбираю инструменты под задачу.

Наиболее плотно работаю с: PHP, JavaScript, MySQL, MongoDB, C# (под .NET и Mono), Node.JS, MQL4 и MQL5, HTML5, CSS.