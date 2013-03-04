Нужно сверстать страницу по макету: https://goo.gl/MziDQm Объем: - 5 psd файло (1 страница, в разных разрешениях экрана) - 1 psd с элемнтами + папка с графикой для ленда ...
Специализируюсь на нестандартных задачах и комплексных решениях, на решениях позволяющих экономить время и средства.
В работе, всегда ищу оптимальный вариант для решения поставленной задачи.
Опыт в работе с 2002г. За это время накопил большой профессиональный багаж знаний и опыта в разных сферах: от программ для станков с ЧПУ до HighLoad серисов.
В портфолио не вошло бесконечное число:
- ботов/парсеров/сервисных утили;
- программ написанных под индивидуальные потребности заказчика;
- сайтов, которые давно не работают;
- бизнес лендингов страниц и сайтов (не вижу смысла набивать портфель однотипными страничками с разным оформлением).
Всегда подбираю инструменты под задачу.
Наиболее плотно работаю с: PHP, JavaScript, MySQL, MongoDB, C# (под .NET и Mono), Node.JS, MQL4 и MQL5, HTML5, CSS.
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