Портфолио
- Книга в руках333 просмотра
- Пятиструнный бас373 просмотра
- Четырехструнный бас366 просмотров
- Семиструнная гитара451 просмотр
- Шестиструнная гитара360 просмотров
- Restman316 просмотров
- Персонажи Динитрол471 просмотр
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
13 лет назад
Выполнено быстро и качественно без лишних вопросов
Ответный отзыв
Задача была поставлена точно. Оплата получена своевременно. Рекомендую.
$100
10 баллов
13 лет назад
Хорошо поработали с Андреем! Комфортно и приятно было вести проект. Андрей показал себя настоящим профи в своем деле! Будем сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
От сотрудничества с Николаем самые лучшие впечатления. Четкая постановка задачи, постоянно на связи и своевременная оплата. Что еще нужно? Буду только рад дальнейшему сотрудничеству.
$50
10 баллов
13 лет назад
Андрей - отличный исполнитель, сразу понял все требования, с задачей справился прекрасно - очень доволен результатом. При необходимости буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
Очень рад сотрудничеству с Александром. Было предоставлено подробное ТЗ, так что работа прошла в полном взаимопонимании. А так же не могу не сказать что оплата была произведена полностью после выполнения 30 % работы.
$60
10 баллов
13 лет назад
Приятно работать с опытным, а главное порядочным дизайнером. Андрей один из немногих, кто умеет выполнять работу качественно, в сроки и без обмана. Из плюсов отмечу: 1.Всегда на связи 2.Изменения вносит очень быстро 3.Умеет понять чего на самом деле хочет заказчик. 4.Достойное качество отрисовки иллюстраций. Итог его работы, иллюстрации персонажей для сайта www.динитрол.рф. Буду работать и дальше.
Ответный отзыв
Очень рад сотрудничеству с Арсением. Четкая постановка задачи со своевременной оплатой, да еще и небольшой премией, в последнее время стала редкостью, но Арсений все это предоставил. И помимо всего этого еще и приятный собеседник. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. И желаю успехов сайту www.динитрол.рф. для которого рисовался персонаж
$60
10 баллов
16 лет назад
В очередной раз Андрей радует меня в частности и нашу команду разработчиков в целом ответственным подходом к делу. Ну взять хотябы создание авторской иллюстрации для логотипа на фоне других авторов с клипартами с первой страницы поиска в Гугле и теми же запросами по цене. В общем предыдущий удачный опыт общения с этим фрилансером подтвердился еще раз :)
Ответный отзыв
В очередной раз только самые положительные впечатления от сотрудничества с Кириллом! Очень рекомендую и надеюсь на продолжение сотрудничества!