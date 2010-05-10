В очередной раз Андрей радует меня в частности и нашу команду разработчиков в целом ответственным подходом к делу. Ну взять хотябы создание авторской иллюстрации для логотипа на фоне других авторов с клипартами с первой страницы поиска в Гугле и теми же запросами по цене. В общем предыдущий удачный опыт общения с этим фрилансером подтвердился еще раз :)