AST705

Андрей Астапов AST705

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

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Отзывы заказчиков

xodapi
Сергей 
53 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 отзывов
$10
10 баллов
13 лет назад
Шапка для сайта епархии
Выполнено быстро и качественно без лишних вопросов
Задача была поставлена точно. Оплата получена своевременно. Рекомендую.
Ответный отзыв
nelis
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Нарисовать/Разработать персонаж
Хорошо поработали с Андреем! Комфортно и приятно было вести проект. Андрей показал себя настоящим профи в своем деле! Будем сотрудничать дальше.
От сотрудничества с Николаем самые лучшие впечатления. Четкая постановка задачи, постоянно на связи и своевременная оплата. Что еще нужно? Буду только рад дальнейшему сотрудничеству.
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Spree
38 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Иллюстрации к рассказу
Андрей - отличный исполнитель, сразу понял все требования, с задачей справился прекрасно - очень доволен результатом. При необходимости буду обращаться ещё.
Очень рад сотрудничеству с Александром. Было предоставлено подробное ТЗ, так что работа прошла в полном взаимопонимании. А так же не могу не сказать что оплата была произведена полностью после выполнения 30 % работы.
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MafiyaRU
Арсений 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
13 лет назад
Нужно отрисовать персонажа для сайта
Приятно работать с опытным, а главное порядочным дизайнером. Андрей один из немногих, кто умеет выполнять работу качественно, в сроки и без обмана. Из плюсов отмечу: 1.Всегда на связи 2.Изменения вносит очень быстро 3.Умеет понять чего на самом деле хочет заказчик. 4.Достойное качество отрисовки иллюстраций. Итог его работы, иллюстрации персонажей для сайта www.динитрол.рф. Буду работать и дальше.
Очень рад сотрудничеству с Арсением. Четкая постановка задачи со своевременной оплатой, да еще и небольшой премией, в последнее время стала редкостью, но Арсений все это предоставил. И помимо всего этого еще и приятный собеседник. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. И желаю успехов сайту www.динитрол.рф. для которого рисовался персонаж
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Aegalil
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$60
10 баллов
16 лет назад
Логотип для фэнтези RPG
В очередной раз Андрей радует меня в частности и нашу команду разработчиков в целом ответственным подходом к делу. Ну взять хотябы создание авторской иллюстрации для логотипа на фоне других авторов с клипартами с первой страницы поиска в Гугле и теми же запросами по цене. В общем предыдущий удачный опыт общения с этим фрилансером подтвердился еще раз :)
В очередной раз только самые положительные впечатления от сотрудничества с Кириллом! Очень рекомендую и надеюсь на продолжение сотрудничества!
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