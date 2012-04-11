Нарисовать/Разработать персонаж

Работа для иллюстратора.

Необходимо: разработать персонажа "из одной оперы" с бетменом, спайдерменом, суперменом и т.п.

Изначально, персонаж будет использоваться для интернет сервиса, затем пойдет как главный мотив для всей продукции компании по направлению.

У персонажа есть имя, также в нашей компании предварительно накидали то, что хотели бы видеть (см. вложенный файл).

Главными критериями является ироничность персонажа, креативность, здравый "несуразный вид".

С Вас, портфель (примеры ра)