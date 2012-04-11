Нарисовать/Разработать персонаж

Иллюстрации и РисункиЗавершен24 заявки332 просмотра
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Работа для иллюстратора.

Необходимо: разработать персонажа "из одной оперы" с бетменом, спайдерменом, суперменом и т.п.

Изначально, персонаж будет использоваться для интернет сервиса, затем пойдет как главный мотив для всей продукции компании по направлению.

У персонажа есть имя, также в нашей компании предварительно накидали то, что хотели бы видеть (см. вложенный файл).

Главными критериями является ироничность персонажа, креативность, здравый "несуразный вид".

С Вас, портфель (примеры ра)

12 лет назад
nelis
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
AST705
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$100
5 дней
Хорошо поработали с Андреем! Комфортно и приятно было вести проект. Андрей показал себя настоящим профи в своем деле! Будем сотрудничать дальше.
От сотрудничества с Николаем самые лучшие впечатления. Четкая постановка задачи, постоянно на связи и своевременная оплата. Что еще нужно? Буду только рад дальнейшему сотрудничеству.
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