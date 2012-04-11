Нарисовать/Разработать персонаж

Нужно создать черно-белую, векторную иллюстрацию, на которой будет "бесконечная фигура" (см. примеры 2 и 3) с паттерном мозга (пример 1). Другими словами, если бы фигура была создана в 3D редакторе, к ней нужно было бы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа для иллюстратора.
Необходимо: разработать персонажа "из одной оперы" с бетменом, спайдерменом, суперменом и т.п.
Изначально, персонаж будет использоваться для интернет сервиса, затем пойдет как главный мотив для всей продукции компании по направлению.
У персонажа есть имя, также в нашей компании предварительно накидали то, что хотели бы видеть (см. вложенный файл).
Главными критериями является ироничность персонажа, креативность, здравый "несуразный вид".
С Вас, портфель (примеры ра)
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