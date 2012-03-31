Прорисовать головоломку

Нужно создать черно-белую, векторную иллюстрацию, на которой будет "бесконечная фигура" (см. примеры 2 и 3) с паттерном мозга (пример 1).

Другими словами, если бы фигура была создана в 3D редакторе, к ней нужно было бы применить текстуру мозга, а затем сделать черно-белый снимок.

Иллюстрация нужна для принтов в один цвет размером А3.

Готов ответить на все вопросы при согласовании деталей.