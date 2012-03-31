Прорисовать головоломку

Здравствуйте. Нужна картинка фон для сайта. На картинке должны быть изображены спротсмены около 10-12 разных видов спорта. Стоят хаотично. Не рисованные. Более подробно пишите в личку. ЦЕНА И СРОКИ. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать черно-белую, векторную иллюстрацию, на которой будет "бесконечная фигура" (см. примеры 2 и 3) с паттерном мозга (пример 1).
Другими словами, если бы фигура была создана в 3D редакторе, к ней нужно было бы применить текстуру мозга, а затем сделать черно-белый снимок.
Иллюстрация нужна для принтов в один цвет размером А3.
Готов ответить на все вопросы при согласовании деталей.
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