Обработать изображения

Здравствуйте.

Есть обработанные фотографии футболистов (во вложении).

Нужно обработать в таком же стиле еще 2 фотографии: хоккеистов с мячом и хоккеистов на траве.

Исходные фото предоставлю.

Работа должна быть выполнена к вечеру воскресенья.

С особым вниманием отнесусь вам если предоставите ссылки на подобные работы.

Оплата сразу.

Спасибо.