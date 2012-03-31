Обработать изображения

Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки168 просмотров
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Здравствуйте.

Есть обработанные фотографии футболистов (во вложении).

Нужно обработать в таком же стиле еще 2 фотографии: хоккеистов с мячом и хоккеистов на траве.

Исходные фото предоставлю.

Работа должна быть выполнена к вечеру воскресенья.

С особым вниманием отнесусь вам если предоставите ссылки на подобные работы.

Оплата сразу.

Спасибо.

12 лет назад
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$15
1 день
Максим очень быстро сделал все как нужно. Небольшие доработки вносились моментально. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо, было очень приятно работать с Риной. Оплата моментально и в полном объеме после выполнения работы. Одним словом перфектбл:) Рекомендую!
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