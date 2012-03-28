Графические иллюстрации для обложки детской книги

$100
Иллюстрации и РисункиЗакрыт12 заявок362 просмотра
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нужно прорисовать в фотошопе или кореле графические иллюстрации для обложки детской книги.

Формат обложки 240х240см

мин 300dpi

сроки 3-4 дня (срочно)

Уточнения по проекту по мере поступления вопросов и предложений.

эскизы в аттаче.

пример - 410301_original

12 лет назад
neisa
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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