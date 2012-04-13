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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Ох как давно это было, помню, что отлично было сработано
$5
10 баллов
13 лет назад
Работа сделана на отлично!Андриана предложила несколько вариантов макета, все пожелания учла. Я осталась очень довольна
Ответный отзыв
Спасибо! очень, приятный заказчик, получила удовольстие)
$8
10 баллов
13 лет назад
Андриана всегда очень быстро и качественно выполняла все заказы переданные ей. При выполнении работы редко когда вносились изменения, работа была с первого раза выполнялась на все 150%!
Ответный отзыв
Спасибо за приятную работу и четкую постановку задачи! всегда рада сотрудничеству!
$15
10 баллов
13 лет назад
Спасибо. все очень оперативно. получили все что нужно. буду обращаться еще
Ответный отзыв
Спасибо, было приятно сотрудничать!
$25
10 баллов
13 лет назад
Спасибо +
Ответный отзыв
Хорошый заказчик, четкое ТЗ. приятное общение, временная оплата! Спасибо!