neisa

Андриана neisa

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Design with love

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Отзывы заказчиков

korobkovandrey
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать макет в векторе
Ох как давно это было, помню, что отлично было сработано
-
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beat86
38 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Макет цифра + рисунок
Работа сделана на отлично!Андриана предложила несколько вариантов макета, все пожелания учла. Я осталась очень довольна
Спасибо! очень, приятный заказчик, получила удовольстие)
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kozloff
Антон 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
13 лет назад
Дизайн макета 3х3 м
Андриана всегда очень быстро и качественно выполняла все заказы переданные ей. При выполнении работы редко когда вносились изменения, работа была с первого раза выполнялась на все 150%!
Спасибо за приятную работу и четкую постановку задачи! всегда рада сотрудничеству!
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makarena55
Анна 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Сделать редизайн дисконтной карты
Спасибо. все очень оперативно. получили все что нужно. буду обращаться еще
Спасибо, было приятно сотрудничать!
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Andrey_R_I
Андрей 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Борд
Спасибо +
Хорошый заказчик, четкое ТЗ. приятное общение, временная оплата! Спасибо!
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