korobkovandrey

Андрей Коробков korobkovandrey

 
39 летРоссия/Нижний Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Веб-программист - MODX Evolution / Revolution, html5, css3, bootstrap, jQuery, angularJS, yii2, php5

Верстка в html5 / xhtml 1.0 Strict по стандартам W3C,

оформление css3 (кроссбраузерно, для поддержки css3 в браузерах

эффекты/анимация – js(jQuery). Интеграция в modX Evolution:

Проведение любых работ по движку – установка/настройка/кастомизация, интеграция верстки,

создание интернет-магазина на базе Shopkeeper, разработка-внедрение снипеттов/плагинов/модулей, хаки в обвес движка.

Написание скриптов на php+mySql.

Различные эффекты на jQuery - слайдеры, табы, галереи и много другое с использованием и без использования сторонних плагинов.

PHPMySQLHTMLBootstrapMODXjQueryYii
Портфолио
Отзывы заказчиков
wisdomroma
Роман 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов
$470
10 баллов
11 лет назад
Доделать сайт с элементами jquery
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$220
10 баллов
11 лет назад
Переверстать сайт в html 5
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Pulse-studio
Алекс 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$160
10 баллов
11 лет назад
Разработать сайт на WP или MODx
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
robin
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Требуется перенести сайт c html на ModX Evo
Великолепный исполнитель. Доволен на 100%.
Отлично сработались! Грамотная постановка задачи, вежлив в общении. Знает цену работы - несмотря на задержку сдачи проекта (по моей вине - не учел несколько нюансов) - оплатил больше оговоренной суммы.
Ответный отзыв
S1ash
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Создать таблицу + интерфейс редактирования к ней
Человек справился с заданием качественно и всего за час Рекомендую
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Было очень приятно поработать!
Ответный отзыв
Веб-программирование
3 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга