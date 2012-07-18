Веб-программист - MODX Evolution / Revolution, html5, css3, bootstrap, jQuery, angularJS, yii2, php5
Верстка в html5 / xhtml 1.0 Strict по стандартам W3C,
оформление css3 (кроссбраузерно, для поддержки css3 в браузерах
эффекты/анимация – js(jQuery). Интеграция в modX Evolution:
Проведение любых работ по движку – установка/настройка/кастомизация, интеграция верстки,
создание интернет-магазина на базе Shopkeeper, разработка-внедрение снипеттов/плагинов/модулей, хаки в обвес движка.
Написание скриптов на php+mySql.
Различные эффекты на jQuery - слайдеры, табы, галереи и много другое с использованием и без использования сторонних плагинов.
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Отзывы заказчиков
$470
10 баллов
11 лет назад
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$220
10 баллов
11 лет назад
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$160
10 баллов
11 лет назад
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$70
10 баллов
11 лет назад
Великолепный исполнитель. Доволен на 100%.
Ответный отзыв
Отлично сработались! Грамотная постановка задачи, вежлив в общении. Знает цену работы - несмотря на задержку сдачи проекта (по моей вине - не учел несколько нюансов) - оплатил больше оговоренной суммы.
$15
10 баллов
11 лет назад
Человек справился с заданием качественно и всего за час Рекомендую
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Было очень приятно поработать!
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3 отзыва
от $50
от 1 дня
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