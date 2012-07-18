Веб-программист - MODX Evolution / Revolution, html5, css3, bootstrap, jQuery, angularJS, yii2, php5

Верстка в html5 / xhtml 1.0 Strict по стандартам W3C,

оформление css3 (кроссбраузерно, для поддержки css3 в браузерах

эффекты/анимация – js(jQuery). Интеграция в modX Evolution:

Проведение любых работ по движку – установка/настройка/кастомизация, интеграция верстки,

создание интернет-магазина на базе Shopkeeper, разработка-внедрение снипеттов/плагинов/модулей, хаки в обвес движка.

Написание скриптов на php+mySql.

Различные эффекты на jQuery - слайдеры, табы, галереи и много другое с использованием и без использования сторонних плагинов.