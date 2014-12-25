Pulse-studio

Добрый день. Необходимо создать логотип. От руки сам логотип уже прорисован. Цветовая гамма утверждена. Надо просто сделать это все в PhotoShop или иной программе. То есть выдумывать ничего не надо-технически его оформить. ...
- Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача следующая. Сайт на cms opencart Скрин1 во вложении-это сейчас так на сайте. Скрин2-это так как должно быть. Вот пример как должно работать https://ld-prestashop.template-help.com/prestashop_61416/ Вопросы в л.с. Отвечу. Только постоплата. Сегодня сделали до ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Есть сайт. Произошел сбой сайта день в день, как отключили mail.ru Все товары были привязаны к этой почте. Возможно в этом причина. Вот такое письмо было от хостера: обнаружен ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разместить сайт (готовую вёрстку) на PrestaShop Шаблон приобретен на templatemonster. Для выполнения работы будет предоставлен дизайн и вёрстка, хостинг. Прошу оставлять заявки только тех, кто готов первый проект со мной сделать на ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо разместить сайт (готовую вёрстку) на OpenCart Шаблон приобретен на templatemonster. Для выполнения работы будет предоставлен дизайн и вёрстка, хостинг. Прошу оставлять заявки только тех, кто готов первый проект со мной сделать на ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть готовый (куплен) шаблон на ВП (екомерс) Необходимо установить его на хостинг. Перевести все кнопки, разделы и т.д. на русский язык. То есть чтоб не было английских символов. Поменять цвет шапки и подвал, а ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Тематика-пошив (аталье) и продажа мужских костюмов Украина. Необходимо создание в соц. сети ОК,ВК,FB и Инстрагр. группы или страницы, а также развитие этих групп и страниц. Просьба оставлять заявки Исполнителям, кто сразу сможет ...Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Необходимо продвижение сайта в поисковой системе Google Украина Сайту более 5 лет, на вордпрессе. Некоторое время назад продвигался в поисковых системах. Очень хотелось бы найти Исполнителя из Днепра. Ключевые ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Необходимо создать и продвинуть группы (страницы) в одноклассниках, вк и фейсбук. Украина. Мне необходимы четкие сроки и стоимость работы. В приоритете фрилансеры, кто предоставит конкретное комм.предложение по каждой соц. сети ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Написание статей под продвижение сайта. Тематика добавка к питанию. Статьи под конкретные ключевые запросы.Копирайтинг16 заявокЗакрыт8 лет назад
Приветствую. Необходимо бюджетное продвижение сайта. Тематика-добавки к питанию (кальций и биокомплекс). Продвижение только Google Украина. Ключевые запросы известны. При необходимости вышлю на почту.Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо прогнать сайт по доскам объявлениям по Украине. Так, чтоб и сайт потом в черный список не попал. Тематика сайта-это добавки к питанию (кальций и биокомплекс). спасибо. Буду рад, если вкратце опишите ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Доброго дня! Готов купить у кого есть данный шаблон http://phoenix.artbreezestudios.com/preview/index-slider.html#portfolio спасибоВеб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Доброго дня! Необходим следующий шаблон http://www.templatemonster.com/ru/demo/51270.html рассмотрю Ваши предложения спасибоВеб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходим специалист по оптимизации сайтов для продвижения. Жду Ваши предложения! Сайты все на WordPressПоисковые системы (SEO)30 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго дня! Необходимы текст под продвижения для сайтов. Тематика: Парикмахерские курсы Курсы косметологии Иллюминация и новогоднее украшение зданий Агропроекты и т.д. Вообщем необходимо найти человека, который будет ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Доброго дня! Есть два шаблона. Необходимо сделать один в один, но с разделами, что вышлю На выходе необходим только JPG То есть мне не надо перерисовывать весь сайт в слоях и т.д. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго дня! Необходимо сделать flash-картинку. Тематика-сельское хозяйство. Всего будет 5 блоков в картинке. На понедельник необходимо сделать один блок, если работа нравится-делаем и остальные блоки. Для первого блока: Здание (главный офис) в ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Доброго дня! Есть готовы макет в PSD Необходимо оперативно внести правки: поменять шрифты (шрифт уже есть - искать нет нужды, просто поменять в определенных местах), а также предложить 1-2 варианта размещение фото галереи. ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
Продвижение сайта. Сайт на Joomla Cайту 4 месяца. Ключи: игрушечная железная дорога железная дорога для детей деревянные железные дороги железная дорога для малышей игры с паровозиками ...Поисковые системы (SEO)27 заявокЗакрыт11 лет назад