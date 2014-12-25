Pulse-studio

Алекс Pulse-studio

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание логотипа

    Добрый день. Необходимо создать логотип. От руки сам логотип уже прорисован. Цветовая гамма утверждена. Надо просто сделать это все в PhotoShop или иной программе. То есть выдумывать ничего не надо-технически его оформить. ...

    Логотипы и Знаки37 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Изменения на сайте cms opencart

    Задача следующая. Сайт на cms opencart Скрин1 во вложении-это сейчас так на сайте. Скрин2-это так как должно быть. Вот пример как должно работать https://ld-prestashop.template-help.com/prestashop_61416/  Вопросы в л.с. Отвечу. Только постоплата. Сегодня сделали до ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Вылечить сайт

    Добрый день.  Есть сайт. Произошел сбой сайта день в день, как отключили mail.ru Все товары были привязаны к этой почте. Возможно в этом причина.  Вот такое письмо было от хостера: обнаружен ...

    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разместить сайт (готовую вёрстку) на PrestaShop

    Необходимо разместить сайт (готовую вёрстку) на PrestaShop Шаблон приобретен на templatemonster. Для выполнения работы будет предоставлен дизайн и вёрстка, хостинг. Прошу оставлять заявки только тех, кто готов первый проект со мной сделать на ...

    PrestaShop
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разместить сайт на OpenCart

    Необходимо разместить сайт (готовую вёрстку) на OpenCart Шаблон приобретен на templatemonster. Для выполнения работы будет предоставлен дизайн и вёрстка, хостинг. Прошу оставлять заявки только тех, кто готов первый проект со мной сделать на ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Установить шаблон на ВордПресс

    Есть готовый (куплен) шаблон на ВП (екомерс) Необходимо установить его на хостинг. Перевести все кнопки, разделы и т.д. на русский язык. То есть чтоб не было английских символов. Поменять цвет шапки и подвал, а ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание и развитие групп (страниц) в соц.сети ОК,ВК,FB и Инстр

    Добрый день. Тематика-пошив (аталье) и продажа мужских костюмов Украина. Необходимо создание в соц. сети ОК,ВК,FB и Инстрагр. группы или страницы, а также развитие этих групп и страниц. Просьба оставлять заявки Исполнителям, кто сразу сможет ...

    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Продвижение сайта в Google Украина

    Добрый день. Необходимо продвижение сайта в поисковой системе Google Украина Сайту более 5 лет, на вордпрессе. Некоторое время назад продвигался в поисковых системах. Очень хотелось бы найти Исполнителя из Днепра. Ключевые ...

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание группы (страница) в ВК, Одноклассники и FB,также продвижение

    Добрый день.  Необходимо создать и продвинуть группы (страницы) в одноклассниках, вк и фейсбук. Украина. Мне необходимы четкие сроки и стоимость работы.  В приоритете фрилансеры, кто предоставит конкретное комм.предложение по каждой соц. сети ...

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Продвижение сайта

    Приветствую. Необходимо бюджетное продвижение сайта. Тематика-добавки к питанию (кальций и биокомплекс). Продвижение только Google Украина. Ключевые запросы известны. При необходимости вышлю на почту.

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Прогнать сайт по доскам объявлений!

    Добрый день! Необходимо прогнать сайт по доскам объявлениям по Украине. Так, чтоб и сайт потом в черный список не попал. Тематика сайта-это добавки к питанию (кальций и биокомплекс). спасибо. Буду рад, если вкратце опишите ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Шаблон

    $50

    Доброго дня! Необходим следующий шаблон http://www.templatemonster.com/ru/demo/51270.html рассмотрю Ваши предложения спасибо

    HTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Тексты для продвижения

    Доброго дня! Необходимы текст под продвижения для сайтов. Тематика: Парикмахерские курсы Курсы косметологии Иллюминация и новогоднее украшение зданий Агропроекты и т.д. Вообщем необходимо найти человека, который будет ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн шаблонов

    $10

    Доброго дня! Есть два шаблона. Необходимо сделать один в один, но с разделами, что вышлю На выходе необходим только JPG То есть мне не надо перерисовывать весь сайт в слоях и т.д. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Flash картинка

    Доброго дня! Необходимо сделать flash-картинку. Тематика-сельское хозяйство. Всего будет 5 блоков в картинке. На понедельник необходимо сделать один блок, если работа нравится-делаем и остальные блоки. Для первого блока: Здание (главный офис) в ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Правки по макету

    Доброго дня! Есть готовы макет в PSD Необходимо оперативно внести правки: поменять шрифты (шрифт уже есть - искать нет нужды, просто поменять в определенных местах), а также предложить 1-2 варианта размещение фото галереи. ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение

    Продвижение сайта. Сайт на Joomla Cайту 4 месяца. Ключи: игрушечная железная дорога железная дорога для детей деревянные железные дороги железная дорога для малышей игры с паровозиками ...

    Joomla
    Поисковые системы (SEO)27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Flash картинка
Все отлично! Рекомендую!
Работой с Татьяной доволен! Рекомендую к сотрудничеству. спасибо!
Ответный отзыв
web_developer_ua
Дмитрий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Апгрейд страницы сайта
WordPress
Все отлично. Рекоммендую
Очень доволен сотрудничеством с Димой. Оперативность, соблюдение сроков, работа с пожеланиями и адекватность в общении на высшем уровне. Рекомендую к сотрудничеству. Надеюсь на продолжение работы с Димой. Всех благ!
Ответный отзыв
ialert
33 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$190
10 баллов
9 лет назад
Калькулятор страхования
WordPress
Все ок!
Работа была выполнена качественно и в срок! Сотрудничеством доволен! Рекомендую!
Ответный отзыв
k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Дизайн шаблонов
Отличный заказчик. Чёткое ТЗ, всё время на связи и в срок оплата.
Рекомендую Сергея как ответственного и адекватного Исполнителя. Все очень оперативно и согласно ТЗ. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
volynfc
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Сверстать и натянуть на WP
WordPress
Рекомендую этого заказчика, сотруднечество супер, все на высшем уровне, своевременная оплата, приятное общение
Очень благодарен Андрею за сотрудничество! Главное продолжать также выполнять проект как это происходить сейчас: сроки всегда соблюдены, адекватная стоимость, качество выполненной работы на высоком уровне. Продолжаем сотрудничество! Рад знакомству и сотрудничеству!
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