Вылечить сайт

Добрый день.

Есть сайт. Произошел сбой сайта день в день, как отключили mail.ru

Все товары были привязаны к этой почте. Возможно в этом причина.

Вот такое письмо было от хостера:

обнаружен подозрительный/вредоносный код.

/название сайта.com.ua/man.php: {multi}Malware.Expert.generic.global.0.signature.UNOFFICIAL FOUND

/название сайтаcom.ua/business.php: {multi}Malware.Expert.generic.global.0.signature.UNOFFICIAL FOUND

/название сайта.com.ua/others.php: {multi}Malware.Expert.generic.global.0.signature.UNOFFICIAL FOUND

/название сайта.com.ua/question.php: {multi}Malware.Expert.generic.global.0.signature.UNOFFICIAL FOUND

/название сайта.com.ua/mother.php: {multi}Malware.Expert.generic.global.0.signature.UNOFFICIAL FOUND

/название сайта.com.ua/rodps.php: {PYX}.php.console.evasion.1.UNOFFICIAL FOUND

и таких файло около 30

Необходимо устранить заражение в кратчайшие сроки.

Для устранения заражения рекомендуем принять следующие меры:

- восстановить зараженные файлы из резервной копии или из оригинального источника,

- удалить зараженные файлы или удалить вредоносный код из инфицированного файла,

- обновить используемую CMS и ее модули,

- сменить пароли для FTP/SSH пользователей,

- настроить ограничение доступа по IP для FTP/SSH/HTTP(S) протоколов средствами КП и .htaccess файла,

- проверить корректность атрибутов доступа к файлам и папкам,

- проверить доступы к БД, при необходимости сменить пароль.

Если указанные файлы являются частью вашего сайта, вы можете добавить их в исключение сняв с них атрибут записи.

Для того, чтобы добавить в исключение папку, необходимо создать в этой папке файл с названием ".noscan" без кавычек.