Вылечить сайт

сайт aparat.ua есть картинки сайта /public_html/image/data/010816 такого вида http://prntscr.com/fgfhmj http://prntscr.com/fgfhqy Название папок и картинок свободная форма! Если есть решение массово переименовать папки и картинки + SQL? Например товар находится в категории Garmin (Garmin/accessories) название товара навигатор garmin nuvi 50 следовательно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть сайт. Произошел сбой сайта день в день, как отключили mail.ru
Все товары были привязаны к этой почте. Возможно в этом причина.
Вот такое письмо было от хостера:
обнаружен подозрительный/вредоносный код.
/название сайта.com.ua/man.php: {multi}Malware.Expert.generic.global.0.signature.UNOFFICIAL FOUND
/название сайтаcom.ua/business.php: {multi}Malware.Expert.generic.global.0.signature.UNOFFICIAL FOUND
/название сайта.com.ua/others.php: {multi}Malware.Expert.generic.global.0.signature.UNOFFICIAL FOUND
/название сайта.com.ua/question.php: {multi}Malware.Expert.generic.global.0.signature.UNOFFICIAL FOUND
/название сайта.com.ua/mother.php: {multi}Malware.Expert.generic.global.0.signature.UNOFFICIAL FOUND
/название сайта.com.ua/rodps.php: {PYX}.php.console.evasion.1.UNOFFICIAL FOUND
и таких файло около 30
Необходимо устранить заражение в кратчайшие сроки.
Для устранения заражения рекомендуем принять следующие меры:
- восстановить зараженные файлы из резервной копии или из оригинального источника,
- удалить зараженные файлы или удалить вредоносный код из инфицированного файла,
- обновить используемую CMS и ее модули,
- сменить пароли для FTP/SSH пользователей,
- настроить ограничение доступа по IP для FTP/SSH/HTTP(S) протоколов средствами КП и .htaccess файла,
- проверить корректность атрибутов доступа к файлам и папкам,
- проверить доступы к БД, при необходимости сменить пароль.
Если указанные файлы являются частью вашего сайта, вы можете добавить их в исключение сняв с них атрибут записи.
Для того, чтобы добавить в исключение папку, необходимо создать в этой папке файл с названием ".noscan" без кавычек.
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