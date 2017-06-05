Экспорт из Битрикс24 в Битрикс CMS

Есть коробочный Bitrix24, в нем есть инфоблок с элементами. Есть Bitrix CMS с таким же инфоблоком.

Руками XML экспорт из Битрикс24 и последующий импорт в Битрикс-CMS работает прекрасно. Хочется автоматизировать процесс.

Так же рассмотрю вариант с выборкой определенных свойств из элемента инфоблока Битрикс24 и импорт только их в Битрикс CMS, а не всех свойств.

Просьба отвечать с ценой.

Спасибо.