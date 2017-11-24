Всё подробно описано здесь: https://github.com/coreruleset/modsecurity-crs-docker/tree/master Ubuntu 20.04 Необходимо: сделать инструкцию по запуску со следующими условиями: Nginx должен работать в режиме Proxy, проксировать на удаленный веб сервер в 443 порт. Настройка имени проксируемого домена, настройка SSL сертификатов, настройка режима работы ...
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Ближайший месяц принимаю заявки на постоянный аутсорс Linux серверов. Освободилось местечко.
- Системное администрирование2 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
- $5
Плагин установлен на чистый WP. Необходимо сделать вывод списка вопросов на главной странице, при нажатии на вопрос должен он соотв открываться и отображаться. Скорей всего надо настроить только постоянные ссылки.....Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $40
Ubuntu 18.04, MySQL 5.7.36 Пропала половина таблиц из системной базы mysql. Например таких как: mysql.gtid_executed mysql.help_category mysql.time_zone И другие. Всего около 20. В директории /var/lib/mysql/mysql/ есть .frm .ibd файлы с соответствующими названиями таблиц. Но если сделать mysqlcheck, то он ругается, что ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходим функционал классического форума или вопросов/ответов на Wordpress. Дизайн шаблона не имеет значения, пусть он будет типовой. Т.е. к примеру https://qna.habr.com/ Обязательное требование - это добавление контента из стороннего источника каким-либо методом (БД, GET/POST запросы, JSON и т.д). ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Не собирается image из Dockerfile. Сам файл взят из репозитория популярного на DockerHub образа. Не ясно, что имеет ввиду автор на 185 строке файла. Ошибка соотв связанная с отсутствием такого source (nginx). Ссылка: https://github.com/krish512/docker_nginx_modsecurity/blob/master/DockerfileСистемное администрированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Цель: поднять прокси-сервер с Nginx и Modsecurity (with CSP) для работы с несколькими сайтами, расположенными на других удаленных серверах HTTP/HTTPS. Modsecurity + Nginx разворачиваем с официального docker image OWASP. Конфиг файлы (типовой конфиг создаете Вы) для ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $10
Есть портал на YII. Есть 3 юзера: Иван Олег Валера Все нормально во всех браузерах, кроме Firefox. Что происходит: Логинится Иван. Видит в своем кабинете свое имя и остальную инфу. Разлогиневается. Логинится Олег, видит имя "Иван", но сессия, контент и настройки ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Нужен парсер HTML страницы, написанный на Python. Надо получить 7 значений: [code] 1 2 3 4 5 6 7 [/code]Скрипт должен вернуть массив с этими значениями. Вызываться скрипт будет из другого Python скрипта c параметром в URL (site.ru/blablabla/?PARAM=12345). Мне все равно как будет реализовано, лишь ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Ubuntu 18. произвести базовую настройку системы. Развернуть LXC. Затем два контейнера: [b]Первый:[/b] полноценный web сервер - Nginx + php-fpm (+все популярные библиотеки), настроенный редис для сессий и проброшенные сессии в php.ini, Sphinx. Настройка производительности PHP-FPM, Nginx под системные ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $4
Нужна страница PHP или HTML. При ее открытии видим текст, типа "сейчас Вы будете перенаправлены", таймер и в середине анимация (что-нибудь крутящееся). Анимацию желательно рандомно менять, т.е. несколько вариантов. По истечении таймера совершается редирект на ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
ЦА - бурж. DE+USA. Нужно два письма, цель - заставить пользователя кликнуть по ссылке и перейти на сайт. Текст писать на Русском языке. Желательно добавить картинку. Если справитесь с переводом, то пишите сразу на двух языках - ...Продающие тексты8 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо развернуть интернет-магазин на WordPress. Магазин будет торговать цифровыми товарами (Не более 100 позиций). Настроить движок, отладить шаблон и т.д., в общем подготовить для наполнения и запуска. Шаблон необходимо выбрать "нормальный", "рабочий", "популярный" и т.д. ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт5 лет назад
Надо сделать 7 обложек для моих Кворков. Минимальный размер: 660х440 пикселей. Примеры: https://kwork.ru/email-marketing/130836/sozdam-20-yashchikov-pochty-mail-ru-s-nomerom-telefona-ruchnaya-rabota https://kwork.ru/email-marketing/185208/sozdam-100-yashchikov-mail-ru-pochty-programma-dlya-otpravki https://kwork.ru/script-programming/298844/kalkulyator-dlya-sayta https://kwork.ru/script-programming/153190/kalkulyator-na-sayt Обложка должна отражать тематику и суть кворка. Конкретные дам исполнителю в личку. Супер требований нет, главное чтобы просто была уникальная обложка. Поэтому не дорого! На отзывы без ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Примерно такого плана: https://penoplast62.ru/ Надо сделать небольшой сайт визитку под ~10 товаров, с админкой. На сайте: каталог товаров, прайс, карта расположения, фотогалерея, обратная связь. Из дизайна - только логотип. Просьба не предлагать Joomla, WP, Drupal из-за их избыточности для данного ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт5 лет назад
- $9
Внимание! Заказ необходимо выполнить до 22.00 по МСК 01.07.2018 Есть текущий простенький договор. Необходимо либо внести правки в него, либо взять любой типовой. Основная задача переложить материальную ответственность за груз и автомобиль (тягач с прицепом) на ...Юридические услуги3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Надо сделать красивую страничку с минималистичным дизайном и красивыми шрифтами. тематика - IT услуги. На странице текст: "Лаборатория <такая то>" (В <> шрифтом применяемым для брендинга что ли...) Под надписью какая-то хрень, типа блока, кнопки (веб разрабу ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходим простой, недорогой сайт производства детской мебели. 3 странички: 1) О нас + обратная связь 2) Наша продукция (просто каталог без возможности заказа или покупки, но с подробным просмотром и ценой) 3) Галерея (фотки) Нужна админка для добавления/удаления/редактирования контента (WordPress ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен класс для работы с xml файлом. В файл пишется конфиг программы. Одна запись содержит 4 поля: id, name, url, port. Свойства класса: string str = "путь к файлу"; Необходимые методы класса: 1) Добавить запись (port не обязательный параметр, ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $6
Есть три простейших готовых SQL запроса к MySQL базе. Данные выбираются из одной таблицы но с разными условиями. Надо сделать один запрос для дальнейшего перебора массива в PHP. Подробности исполнителю.Базы данных1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть коробочный Bitrix24, в нем есть инфоблок с элементами. Есть Bitrix CMS с таким же инфоблоком. Руками XML экспорт из Битрикс24 и последующий импорт в Битрикс-CMS работает прекрасно. Хочется автоматизировать процесс. Так же рассмотрю вариант с выборкой ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад