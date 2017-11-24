zmitrok62

Дмитрий zmitrok62

 
36 летРоссия/Рязань
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Системное администрирование Linux, сетей, WEB-администрирование.

Большой опыт администрирования Linux. Разворачивание любых сервисов под любые нагрузки. Работа с веб серверами: установка, настройка, оптимизация, обеспечение безопасности, профессиональное удаление вирусов с сайта и восстановление работоспособности в сжатые сроки.

Администрирование сетей: Cisco, Mikrotik.

Проектирование IT инфраструктуры под Ваши задачи.

BASH, Python, PHP, JAVA

Телефонные системы: Asterisk, FreePBX и т.д.

Ближайший месяц принимаю заявки на постоянный аутсорс Linux серверов. Освободилось местечко.

PHPPythonLinuxJavaAsteriskBash
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
17%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Запустить Docker с ModSecurity Core Rule Set + Nginx.

    Всё подробно описано здесь: https://github.com/coreruleset/modsecurity-crs-docker/tree/master Ubuntu 20.04 Необходимо: сделать инструкцию по запуску со следующими условиями: Nginx должен работать в режиме Proxy, проксировать на удаленный веб сервер в 443 порт. Настройка имени проксируемого домена, настройка SSL сертификатов, настройка режима работы ...

    LinuxNginxUbuntuDocker
    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Настроить WordPress для работы с AnsPress

    $5

    Плагин установлен на чистый WP. Необходимо сделать вывод списка вопросов на главной странице, при нажатии на вопрос должен он соотв открываться и отображаться. Скорей всего надо настроить только постоянные ссылки.....

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Починить MySQL

    $40

    Ubuntu 18.04, MySQL 5.7.36 Пропала половина таблиц из системной базы mysql. Например таких как: mysql.gtid_executed mysql.help_category mysql.time_zone И другие. Всего около 20. В директории /var/lib/mysql/mysql/ есть .frm .ibd файлы с соответствующими названиями таблиц. Но если сделать mysqlcheck, то он ругается, что ...

    MySQLUbuntu
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Форум или функционал "вопрос - ответ" на Wordpress

    Необходим функционал классического форума или вопросов/ответов на Wordpress. Дизайн шаблона не имеет значения, пусть он будет типовой. Т.е. к примеру https://qna.habr.com/ Обязательное требование - это добавление контента из стороннего источника каким-либо методом (БД, GET/POST запросы, JSON и т.д). ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Помочь с Dockerfile

    Не собирается image из Dockerfile. Сам файл взят из репозитория популярного на DockerHub образа. Не ясно, что имеет ввиду автор на 185 строке файла. Ошибка соотв связанная с отсутствием такого source (nginx). Ссылка: https://github.com/krish512/docker_nginx_modsecurity/blob/master/Dockerfile

    Nginx
    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка Reverse-Proxy with Modsecurity (Docker, Nginx, ModSecurity)

    Цель: поднять прокси-сервер с Nginx и Modsecurity (with CSP) для работы с несколькими сайтами, расположенными на других удаленных серверах HTTP/HTTPS. Modsecurity + Nginx разворачиваем с официального docker image OWASP. Конфиг файлы (типовой конфиг создаете Вы) для ...

    LinuxNginxDocker
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Починить сессии в YII

    $10

    Есть портал на YII. Есть 3 юзера: Иван Олег Валера Все нормально во всех браузерах, кроме Firefox. Что происходит: Логинится Иван. Видит в своем кабинете свое имя и остальную инфу. Разлогиневается. Логинится Олег, видит имя "Иван", но сессия, контент и настройки ...

    Yii
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Очень простой парсинг на Python

    Нужен парсер HTML страницы, написанный на Python.  Надо получить 7 значений:  [code] 1 2 3 4 5 6 7 [/code]Скрипт должен вернуть массив с этими значениями. Вызываться скрипт будет из другого Python скрипта c параметром в URL (site.ru/blablabla/?PARAM=12345). Мне все равно как будет реализовано, лишь ...

    PythonHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Настройка Linux сервера

    Ubuntu 18. произвести базовую настройку системы. Развернуть LXC. Затем два контейнера: [b]Первый:[/b] полноценный web сервер - Nginx + php-fpm (+все популярные библиотеки), настроенный редис для сессий и проброшенные сессии в php.ini, Sphinx. Настройка производительности PHP-FPM, Nginx под системные ...

    PHPLinuxNginxUbuntuBashНастройка Nginx
    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Страница редирект

    $4

    Нужна страница PHP или HTML. При ее открытии видим текст, типа "сейчас Вы будете перенаправлены", таймер и в середине анимация (что-нибудь крутящееся). Анимацию желательно рандомно менять, т.е. несколько вариантов. По истечении таймера совершается редирект на ...

    PHPHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Составить два текста + оформление для email рассылки

    ЦА - бурж. DE+USA. Нужно два письма, цель - заставить пользователя кликнуть по ссылке и перейти на сайт. Текст писать на Русском языке. Желательно добавить картинку. Если справитесь с переводом, то пишите сразу на двух языках - ...

    Продающие тексты8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт на WordPress

    Необходимо развернуть интернет-магазин на WordPress. Магазин будет торговать цифровыми товарами (Не более 100 позиций). Настроить движок, отладить шаблон и т.д., в общем подготовить для наполнения и запуска. Шаблон необходимо выбрать "нормальный", "рабочий", "популярный" и т.д. ...

    WordPressСайт на WordPress
    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 7 обложек для Kwork

    Надо сделать 7 обложек для моих Кворков. Минимальный размер: 660х440 пикселей. Примеры: https://kwork.ru/email-marketing/130836/sozdam-20-yashchikov-pochty-mail-ru-s-nomerom-telefona-ruchnaya-rabota https://kwork.ru/email-marketing/185208/sozdam-100-yashchikov-mail-ru-pochty-programma-dlya-otpravki https://kwork.ru/script-programming/298844/kalkulyator-dlya-sayta https://kwork.ru/script-programming/153190/kalkulyator-na-sayt Обложка должна отражать тематику и суть кворка. Конкретные дам исполнителю в личку. Супер требований нет, главное чтобы просто была уникальная обложка. Поэтому не дорого! На отзывы без ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сайт под ключ

    Примерно такого плана: https://penoplast62.ru/ Надо сделать небольшой сайт визитку под ~10 товаров, с админкой. На сайте: каталог товаров, прайс, карта расположения, фотогалерея, обратная связь. Из дизайна - только логотип. Просьба не предлагать Joomla, WP, Drupal из-за их избыточности для данного ...

    WordPressJoomlaDrupalСайт-визитка
    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Договор подряда с водителем

    $9

    Внимание! Заказ необходимо выполнить до 22.00 по МСК 01.07.2018 Есть текущий простенький договор. Необходимо либо внести правки в него, либо взять любой типовой. Основная задача переложить материальную ответственность за груз и автомобиль (тягач с прицепом) на ...

    Юридические услуги3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать одну страничку

    Надо сделать красивую страничку с минималистичным дизайном и красивыми шрифтами. тематика - IT услуги. На странице текст: "Лаборатория &lt;такая то&gt;" (В &lt;&gt; шрифтом применяемым для брендинга что ли...) Под надписью какая-то хрень, типа блока, кнопки (веб разрабу ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт поизводства детской мебели

    Необходим простой, недорогой сайт производства детской мебели. 3 странички: 1) О нас + обратная связь 2) Наша продукция (просто каталог без возможности заказа или покупки, но с подробным просмотром и ценой) 3) Галерея (фотки) Нужна админка для добавления/удаления/редактирования контента (WordPress ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Написать класс на C#

    Нужен класс для работы с xml файлом. В файл пишется конфиг программы. Одна запись содержит 4 поля: id, name, url, port. Свойства класса: string str = "путь к файлу"; Необходимые методы класса: 1) Добавить запись (port не обязательный параметр, ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать SQL запрос

    $6

    Есть три простейших готовых SQL запроса к MySQL базе. Данные выбираются из одной таблицы но с разными условиями. Надо сделать один запрос для дальнейшего перебора массива в PHP. Подробности исполнителю.

    PHPMySQLSQL
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Экспорт из Битрикс24 в Битрикс CMS

    Есть коробочный Bitrix24, в нем есть инфоблок с элементами. Есть Bitrix CMS с таким же инфоблоком. Руками XML экспорт из Битрикс24 и последующий импорт в Битрикс-CMS работает прекрасно. Хочется автоматизировать процесс.  Так же рассмотрю вариант с выборкой ...

    Битрикс
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
Rhayader
49 летГрузия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
2 года назад
Починить MySQL
Отличный заказчик, рекомендую
Ответственный и профессиональный исполнитель. Решил сложную задачу с СУБД в короткий срок. Всегда на связи и адекватное общение. Рекомендую к работе!
Ответный отзыв
CyberToad
Тимур 
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов(-1)
$5
10 баллов
3 года назад
Очень простой парсинг на Python
Чёткая постановка задачи, оплата в срок.
Сделано быстро и точно по ТЗ. Можно работать.
Ответный отзыв
sanya_serduk
Александр 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Страница редирект
Оплатил вовремя, рекомендую
Отлично и быстро выполненная работа. Исполнителя рекомендую.
Ответный отзыв
AvA_WAMAN
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$6
10 баллов
5 лет назад
7 обложек для Kwork
Заказчик супер, интересное задание! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Мои рекомендации!
Все сделано в точности как описывалось мной. Быстро и качественно. Исполнителя рекомендую!
Ответный отзыв
Mar-Ig
Марина 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
$250
10 баллов
6 лет назад
Сайт поизводства детской мебели
Отличный заказчик! Дмитрий поставил четкую задачу, своевременно контролировал процесс разработки. Мои рекомендации.
Был впечатлен работой. Все что хотел - я получил и даже чуть больше. Испонитель адекватный, поэтапно прошли все стадии создания проекта. Рекомендую!
Ответный отзыв