Есть портал на YII. Есть 3 юзера: Иван Олег Валера Все нормально во всех браузерах, кроме Firefox. Что происходит: Логинится Иван. Видит в своем кабинете свое имя и остальную инфу. Разлогиневается. Логинится Олег, видит имя "Иван", но сессия, контент и настройки ...