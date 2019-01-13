Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
4 года назад
PHPWooCommerceWordPress
Все хорошо
Ответный отзыв
Все хорошо
$5
10 баллов
6 лет назад
Все сделал по ТЗ, что и требовалось))
Ответный отзыв
Оплатил вовремя, рекомендую
$3
10 баллов
6 лет назад
MySQLPHP
Александр в очередной раз выполнил задание выше всяческих похвал. Быстро, четко. Никаких вопросов.
Ответный отзыв
Четвёртый заказ, все ровно, рекомендую !
$5
10 баллов
6 лет назад
CSSHTMLPHP
Александр отлично справился с задачей! Я был приятно удивлен скоростью и качеством работы! Так же без проблем проконсультировал по скрипту!!
Ответный отзыв
Дмитрий четко поставил задачу, был всегда на связи, оплатил в срок. Рекомендую к сотрудничеству
$5
10 баллов
6 лет назад
CSSWordPress
Это уже третий заказ, который выполнил Александр. Вновь всё четко, вовремя. Никаких вопросов. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую