sanya_serduk

Александр sanya_serduk

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
HTML/CSS/JS/PHP

telegram @sanya_serduk

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0 из 5

Отзывы заказчиков

weberilo
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
4 года назад
WordPress найти все связаные с товаром фото
PHPWooCommerceWordPress
Все хорошо
Все хорошо
Ответный отзыв
xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
6 лет назад
В форме добавить что бы IP адрес приходило
Все сделал по ТЗ, что и требовалось))
Оплатил вовремя, рекомендую
Ответный отзыв
iharok84
Игорь 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Сделать дружественные для поисковиков URL-ы динамических страниц
MySQLPHP
Александр в очередной раз выполнил задание выше всяческих похвал. Быстро, четко. Никаких вопросов.
Четвёртый заказ, все ровно, рекомендую !
Ответный отзыв
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
6 лет назад
HTML / CSS верстка по картинке
CSSHTMLPHP
Александр отлично справился с задачей! Я был приятно удивлен скоростью и качеством работы! Так же без проблем проконсультировал по скрипту!!
Дмитрий четко поставил задачу, был всегда на связи, оплатил в срок. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
iharok84
Игорь 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Сделать хедер и футер на странице блога, как на других страницах сайта
CSSWordPress
Это уже третий заказ, который выполнил Александр. Вновь всё четко, вовремя. Никаких вопросов. Рекомендую.
Хороший заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
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