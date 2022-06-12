weberilo

Александр weberilo

 
43 годаРоссия/Волгоград
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$893
выплачено фрилансерам
55%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
SkorikJR
Артур 
30 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 дня назад
$20
10 баллов
год назад
AndroidStudio с одним webView и больше ничего...
Благодарю Вас за понимание, искренне сожалею за пропущенные сроки. Обстоятельства сложились так :(
Поработали
Ответный отзыв
tarasovweb
26 летСША
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$150
10 баллов
год назад
Создать сайт по примеру
👍
Вновь получилось хорошее и плодотворное сотрудничество
Ответный отзыв
maxpritulchik
27 летПольша
2 года в сервисе
Был
4 дня назад
$10
10 баллов
год назад
Сделать логотип и favicon
Приятная коммуникация и оплата в срок. Рекомендую!
Максим быстро вник и выполнил задачу.
Ответный отзыв
tarasovweb
26 летСША
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
2 года назад
Внедрение CMS
Отличное сотрудничество!
Все хорошо. Вновь плодотворное и приятное сотрудничество.
Ответный отзыв
tarasovweb
26 летСША
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$65
10 баллов
2 года назад
Копия сайта
Благодарю за сотрудничество и интересную задачу!
Вновь прекрасное сотрудничество.
Ответный отзыв