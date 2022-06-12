Как настроить Webview, чтобы на открытом сайте срабатывали функции JS - копировать и поделиться navigator.clipboard.writeText и navigator.share по умолчанию WebView не обрабатывает их правильно
- $30Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт10 месяцев назад
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У меня есть сайт куда с сервера нужно поставлять данные. Знаю, что это можно реализовать с помощью вэб сокетов. Напишите PHP часть и JS часть реализующих такую передачу данных. Все должно работать на самом ...Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
- $50
Приложение самое простое: Форма на весь экран, на форме браузер (как webview для Android) открывающий сайт - ВСЁ. При этом: 1) Мне нужны исходники (желательно RAD 10.4) 2) Инструкция как я могу сам компилировать и загружать в Apple Store собственно ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрытгод назад
- $20
Задача для начинающих программистов AndroidStudio: Нужно написать код приложения для Android На форме один лишь webView открывающий сайт по ссылке. (в сети полно примеров, просто нет времени) Нужно: 1) полноэкранный режим (никаих панелей вверху в том числе при ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершенгод назад
- $3
Задача сформулирована здесь: https://stackoverflow.com/questions/74456364/select-records-by-condition-need-speed запрос можете писать в личку, проверяю - перевожу деньги, обмениваемся отзывамиБазы данныхнет заявокЗакрытгод назад
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В лого и фавиконе должны быть буквы "T" и "P" см. пример. Предложите, пожалуйста, мин 3 вариантаЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершенгод назад
- $150
Создать аналог сайта https://ru.tgwidget.com Дизайн: минималистичный, уникальный Верстка: Адаптивная Функции: Всё как на сайте-примере: Личный кабинет, Подключить новый виджет, Пример виджета, FAQ, Реферальная ссылка, купить подписку.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершенгод назад
Имеется статический сайт (без CMS) необходимо доработать его Необходимо "натянуть" т.е. внедрить его на CMS - Wordpress (последней версии), чтобы полноценно управлять страницами Есть и другие задачи... Подробности и ТЗ - в личной переписке.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
- $60
задача оговорена в устной перепискеЗавершен2 года назад
- $30
Нужен телеграм бот, который как обычно добавляется в группу чата Telegram и пересылает сообщения пользователей в БД на сервере.Завершен2 года назад
- $50
Посмотрите краткое здание: http://system-k43.ru/tz.htmlЗавершен2 года назад
- $80
Есть сайт состоящий из множества страниц, где контент генерируется не явно, а через javascript Если можете такое парсить, то это замечательноЗавершен2 года назад
- $70
Ищу программиста знающего фреймворк Sencha (ExtJS) Задача будет состоять в правке примера из набора: https://examples.sencha.com/extjs/7.4.0/examples/admin-dashboard/#dashboardВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $50
Нужен ответственный и опытный верстальщик на Bootstrap 5.x понимающий в юзабилити ТЗ во вложении Натяжка CMS НЕ НУЖНА - с вас только верстка Бюджет строго ограничен.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $50
Нужен ответственный и опытный верстальщик на Bootstrap 5.x понимающий в юзабилити ТЗ во вложении Бюджет строго ограничен.HTML-верстка5 заявокЗакрыт2 года назад
- $70
ТЗ прилагается в файле [list][*]Сайт должен быть на любой бесплатной CMS[*]Шаблон - любой простейший на подобии как в примерах или любой др. - там полный минимализм[/list] Бюджет окончательный. Указывайте сроки выполнения и начнем сотрудничество!Сайты «под ключ»2 исполнителяЗавершен2 года назад
- $100
Есть вэб интерфейс, который не открывается на мобильных устройствах (не адаптивный), необходимо создать его в дизайнере UI на фреймворке webix.com ТЗ прилагаю в архиве. Пароль: 12345Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $2
Есть изображение https://thumb.tildacdn.com/tild6535-3934-4334-a132-636234323331/-/resize/620x/-/format/webp/tr-line_shapka.png Необходима подобная картинка, основной цвет: #00c853 Формат PNG, фон прозрачный Бюджет 2$Баннеры25 заявокЗакрыт2 года назад
- $150
1. В задачу Исполнителя входит создание скрипта на языке PHP (7 версии), который бы осуществил [i]парсинг[/i] т.е. сбор информации со стороннего сайта в единую базу данных MySQL и в дальнейшем мог поддерживать ...Завершен2 года назад
- $50
Есть сайты:[url=https://xn----7sbajahheyaepn1ca0aveqcb0fxl.xn--p1acf/] https://xn----7sbajahheyaepn1ca0aveqcb0fxl.xn--p1acf/ [/url][url=https://xn----7sbhaldrafo0catmhegeecb4a9nme.xn--p1acf/]https://xn----7sbhaldrafo0catmhegeecb4a9nme.xn--p1acf/ [/url]Данные они берут отсюда [url=https://fsa.gov.ru/]https://fsa.gov.ru/ [/url]Необходим парсинг данных базы 1) деклараций 2) сертификатов соответствияВеб-программирование14 заявокЗакрыт2 года назад