iharok84

Игорь iharok84

 
39 летБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
4 года назад
Проблема с добавлением плагинов в блог Вордпресс
Все отлично! Было приятно поработать. Все по делу и без лишней воды. С оплатой никаких проблем - сразу после выполнения задачи. Рекомендую Игоря!
Нужно было решить проблему с плагинами в блоге Вордпресс. Алексей предложил адекватную цену. Быстро выполнил задачу. Никаких вопросов. Рекомендую!
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sanya_serduk
Александр 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Сделать дружественные для поисковиков URL-ы динамических страниц
Четвёртый заказ, все ровно, рекомендую !
Александр в очередной раз выполнил задание выше всяческих похвал. Быстро, четко. Никаких вопросов.
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sanya_serduk
Александр 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Сделать хедер и футер на странице блога, как на других страницах сайта
Хороший заказчик, рекомендую
Это уже третий заказ, который выполнил Александр. Вновь всё четко, вовремя. Никаких вопросов. Рекомендую.
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dendystyle30
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Перенести блог на Wordpress
Отличный заказчик, правильно поставленная задача, понимающее отношение. Рекомендую!
Сделал всё хорошо, даже раньше оговоренного срока. Никаких вопросов. Рекомендую.
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sanya_serduk
Александр 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Поправить верстку для lawtran.ru/services после переноса на MySQL
Все хорошо, рекомендую
Александр блестяще выполнил для меня второй заказ. Всё четко, вовремя. Никаких вопросов. Рекомендую!
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