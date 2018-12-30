Нужно установить reCAPTCHA от Google на сайт онлайн-проекта (php+MySQL), с тем чтобы защитить его от парсинга. При отправке запроса в базу данных MySQL reCAPTCHA должна анализировать трафик от пользователей. При низком числовом значении, назначенном reCAPTCHA данному пользователю ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно сделать дизайн блога Wordpress (т.е. сверстать его) согласно образцу (веб-сайту). Нужно сделать сделать именно верстку согласно дизайну другого блога. Т.е. шаблон моего блога на Wordpress должен выглядеть как этот блог: штрифт, цвет шрифта, его ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт4 года назад
Сейчас есть проблема с добавлением плагинов в блог Вордпресс: они не добавляются ни через админку, ни через фтп. Нужно решить эту проблему. Оплата по вебмани.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
[list][*]Нужно сделать следующее: [*]1. Настроить переадресацию с зеркал сайта [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.lawtran.ru&cc_key=]www.lawtran.ru[/url], [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flawtran.ru&cc_key=]lawtran.ru[/url], [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.lawtran.ru%2F&cc_key=]https://www.lawtran.ru/[/url] на главное зеркало [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flawtran.ru%2F&cc_key=]https://lawtran.ru/[/url][/list] [list]2. Настроить также переадресации с www на без www и на https для блога [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flawtran.ru%2Fnews%2F&cc_key=]https://lawtran.ru/news/[/url][/list] [list]3. Настроить переадресацию со страницами без слэша ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт4 года назад
Имеется сайт - онлайн-расписание электричек. После продления домена почему-то перестал работать. Хотя до этого работал. Ошибка в этой строке: $res1 = mysqli_query($link, $query1) or die ('Error at line: '.__LINE__.' '.mysqli_errno().": ".mysqli_error()." "); Перед этой строкой выполняется запрос ...Завершен4 года назад
Нужно сделать так, чтобы каждая динамическая страница сайта www.lawtran.ru (страница с результатами поиска из базы данных mySQL, напр. lawtran.ru/арест) была проиндексирована в поисковых системах, напр. Гугл, Яндекс і т. д. Т.е. нужно, чтобы человеку, который ...Базы данныхнет заявокЗакрыт4 года назад
На сайте www.lawtran.ru результаты поиска (search_results.php) выводятся с помощью запросов php из базы данных MySQL. Нужно поменять метод с POST на GET. При этом нужно сделать так, чтобы каждая динамическая страница сайта (страница с результатом ...Завершен5 лет назад
После переноса блога (http://www.lawtran.ru/news/) на Wordpress нужно сделать на его странице (как на странице со всеми статьями - http://www.lawtran.ru/news/, так и на странице с отдельной статьей - напр., http://www.lawtran.ru/news/subs-otv-po-angliyski) хедер и футер, как на других разделах ...Завершен5 лет назад
Нужно перенести блог http://www.lawtran.ru/blog на Wordpress, при этом ссылки на страницы со статьями (напр., http://www.lawtran.ru/news/subs-otv-po-angliyski) должны сохраниться, чтобы не был потерян трафик из поисковиков.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
После переноса сайта [url=http://www.lawtran.ru]www.lawtran.ru[/url] (онлайн-словаря) с Javascipt на php+MySQL (добавления соответствующих строк кода php в файл index и подключения базы данных MySQL) в файлах сайта services.html (см. [url=http://www.lawtran.ru]lawtran.ru/services[/url]) и download.html (см. http://www.lawtran.ru/download) немного съехала верстка. ...Завершен5 лет назад
После переноса сайта www.lawtran.ru (онлайн-словаря) с Javascipt на php+MySQL (добавления соответствующих строк кода php в файл index и подключения базы данных MySQL) в файле сайта index поехала верстка (см. www.lawtran.ru). Прежде всего, это касается хедера ...Завершен5 лет назад
Нужно отформатировать вывод текстовых данных (вариантов перевода, пояснений к ним, примеров употребления) через php из базы данных MySQL для проекта онлайн-словаря согласно образцу. Есть мой сайт ([url=http://www.lawtran.ru]www.lawtran.ru[/url]), работающий сейчас на Javascipt. Я переношу его на ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно отформатировать вывод текстовых данных (вариантов перевода, пояснений к ним, примеров употребления) через php из базы данных MySQL для проекта онлайн-словаря согласно образцу. Есть мой сайт (www.lawtran.ru), работающий сейчас на Javascipt. Я переношу его на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть сайт, сделанный на Adobe Muse. Нужно сделать его мультиязычным. Чтобы его текст показывался не только на русском, но и на других языках (для начала на белорусском, но позже на английском и, возможно, на других ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Имеется таблица базы данных MySQL в формате sql. Нужно ее дозаполнить из Excel - вставить (импортировать) отсутствующие в ней записи для полей translation и comment из соответствующих столбцов файла Excel. Таким образом, нужно при импорте ...Завершен5 лет назад
Нужно сделать живой поиск, то есть автозаполнение при вводе символов в поле для поиска (форме) онлайн-словаря из базы данных mysql. Автозаполнение должно идти из 2 таблиц базы данных: из столбца с русскими словами одной таблицы ...Базы данных1 исполнительЗавершен5 лет назад
Имеется база данных MySQL в формате sql. Нужно дозаполнить из Excel 2 таблицы из нее: таблицы words и examples. Таблица words - вставить (импортировать) отсутствующие в ней записи для полей word и description из соответствующих ...Базы данных1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно создать или переделать на основе существующего онлайн-словарь (русско-английский и англо-русский словарь). На PHP+MySQL. Онлайн-словарь уже работает. Изначально он был создан на PHP+MySQL.Затем онлайн-словарь был переделан, поиск стал реализовываться через javascript, без участия серверной части ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно перевести веб-сайт образовательного проекта с русского на английский. Объем - 12,71 стр. Переводимый текст включает в себя руководство пользователя, договор оказания услуг и общую информацию. Плачу через вебмани. Перевод нужно сдать к 21:00 мск ...Стихи, Песни и Проза4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Куплю готовую рекламную кампанию (Яндекс.Ддирект и (или) Google AdWords) для бюро переводов.Контекстная реклама13 заявокЗакрыт7 лет назад