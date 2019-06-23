Необходимо в php-скриптах дописать существующие правила (добавить где их нет) на ограничение прав на просмотр данных из БД и выполнения запросов из выпадающего меню юзерам в зависимости от уровня доступа (permissions id в таблице user).
Проиндексировать динамические страницы сайта в поисковых системах
Нужно сделать так, чтобы каждая динамическая страница сайта www.lawtran.ru (страница с результатами поиска из базы данных mySQL, напр. lawtran.ru/арест) была проиндексирована в поисковых системах, напр. Гугл, Яндекс і т. д. Т.е. нужно, чтобы человеку, который набирает в строке поисковика "арест по-английски" или "арест на английском" показывалась страница моего сайта lawtran.ru/арест. И так для всех терминов, содержащихся в базе данных (более 9 тыс.).
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