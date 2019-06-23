Проиндексировать динамические страницы сайта в поисковых системах

Нужно сделать так, чтобы каждая динамическая страница сайта www.lawtran.ru (страница с результатами поиска из базы данных mySQL, напр. lawtran.ru/арест) была проиндексирована в поисковых системах, напр. Гугл, Яндекс і т. д. Т.е. нужно, чтобы человеку, который набирает в строке поисковика "арест по-английски" или "арест на английском" показывалась страница моего сайта lawtran.ru/арест. И так для всех терминов, содержащихся в базе данных (более 9 тыс.).