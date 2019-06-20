Нужен .php скрипт для переноса информации с одного сайта на другой (доступ к БД 2-х сайтов есть). Запускаться будет не часто.
Настройка CRM Bitrix24
Необходимо настроить CRM Bitrix24, четыре пользователя, сфера деятельности автострахование
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