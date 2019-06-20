Есть желание сделать в отросли строительства следуещее: клиента нашли. Мы как подрядчик посчитали в сметной программе стоимость работ. Далее этот расчет запихнуть в битрикс нужно. На основании этих цифр сформировать кп и отправить заказчику. Потом ...
Поиск замена массива
Необходимо сделать следующее, можно в Libreoffice, можно в Excel, можно в php мне важен результат
что нужно сделать:
пример: есть 2 столбца, у каждого товара свой id и название
1346 Пенал Mia 1
1347 Пенал Mia 2 Бежевый
1348 Пенал Mia 2 Белый
1349 Пенал Mia 2 Лайм
1350 Пенал Mia 2 Розовый
1351 Пенал Mia 2 Сирень
1352 Пенал Mia 3
Есть другой документ у которого есть только названия без id с огромным значением этих же товаров которые повторяются многократно пример:
Пенал Mia 2 Белый
Пенал Mia 2 Белый
Пенал Mia 2 Белый
Пенал Mia 2 Белый
Пенал Mia 2 Белый
Пенал Mia 2 Белый
Пенал Mia 2 Белый
Пенал Mia 2 Розовый
Пенал Mia 2 Розовый
Пенал Mia 2 Розовый
Пенал Mia 2 Сирень
Пенал Mia 2 Сирень
Пенал Mia 2 Сирень
Пенал Mia 2 Сирень
На выходе мне нужно чтобы они заменились на соответсвующие id:
1348
1348
1348
1348
1348
1348
1350
1350
1350
1351
1351
1351
1351
Важный момент, чтобы мне было просто самому вставить все это в базу количество товаров огромное ~650 (у меня все это в таблице)
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