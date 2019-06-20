Поиск замена массива

Необходимо сделать следующее, можно в Libreoffice, можно в Excel, можно в php мне важен результат

что нужно сделать:

пример: есть 2 столбца, у каждого товара свой id и название

1346 Пенал Mia 1

1347 Пенал Mia 2 Бежевый

1348 Пенал Mia 2 Белый

1349 Пенал Mia 2 Лайм

1350 Пенал Mia 2 Розовый

1351 Пенал Mia 2 Сирень

1352 Пенал Mia 3

Есть другой документ у которого есть только названия без id с огромным значением этих же товаров которые повторяются многократно пример:

Пенал Mia 2 Белый

Пенал Mia 2 Белый

Пенал Mia 2 Белый

Пенал Mia 2 Белый

Пенал Mia 2 Белый

Пенал Mia 2 Белый

Пенал Mia 2 Белый

Пенал Mia 2 Розовый

Пенал Mia 2 Розовый

Пенал Mia 2 Розовый

Пенал Mia 2 Сирень

Пенал Mia 2 Сирень

Пенал Mia 2 Сирень

Пенал Mia 2 Сирень

На выходе мне нужно чтобы они заменились на соответсвующие id:

1348

1348

1348

1348

1348

1348

1350

1350

1350

1351

1351

1351

1351

Важный момент, чтобы мне было просто самому вставить все это в базу количество товаров огромное ~650 (у меня все это в таблице)