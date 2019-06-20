Строительство. На битрикс24?

Есть желание сделать в отросли строительства следуещее: клиента нашли. Мы как подрядчик посчитали в сметной программе стоимость работ. Далее этот расчет запихнуть в битрикс нужно. На основании этих цифр сформировать кп и отправить заказчику. Потом договор заключили на монтаж... опять же в битриксе обозначили условия и сроки выполнения и сроки и суммы оплат. Далее монтаж начали. К нужному сроку часть работ сделали..прораб с моб телефона указывает в смете уже загруженной нужные объемы выполненной работы...причем берутся уже наименования и цены из 1с....реально купленные под этот объект. Далее пто делает акт выполненных работ на основании данных прораба... так же оплаты от заказчика и наши платежи на закупку материалов для этого объекта также должны из клиент банка подтягиваться и просто распределяться.. ну и когда таких объектов несколько, то нужна некая карточка с основными показателями.. сколько нам оплатили. Сколько мы ...сколько зп долг за выполненые...сколько время омталось до финиша...сколько в процентах работ сделано и т.д.

Мы бы хотели на коробке битрикс24 сделать.