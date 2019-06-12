Необходима база интернет-магазинов одностраничников (лендинги) в Москве и Санкт-Петербурге. Требования: в базе должны присутствовать номера телефонов, e-mail, магазины должны быть действующие (на них должна быть реклама), минимум 500 магазинов. http://flawlesslegs.xshopgood.com/r1/?lnk=3356&s=Y58HMZ3&sub1=razcom - вот пример такого магазина.
Собрать базу компаний.
Требуется собрать базу компаний которым нужна услуга утилизации лекарств и лекарственных отходов (лаборатории, аптечные сети, фарм склады и т.д.).
Предлагайте варианты сотрудничества - цена за 1 контакт, или как-то еще.
В последствии планируется расширение перечня услуг утилизации (пищевые, строительные отходы, нефтяные отходы и т.д.).
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