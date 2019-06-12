Собрать базу компаний.

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Закрыт3 заявки168 просмотров

Требуется собрать базу компаний которым нужна услуга утилизации лекарств и лекарственных отходов (лаборатории, аптечные сети, фарм склады и т.д.).

Предлагайте варианты сотрудничества - цена за 1 контакт, или как-то еще.

В последствии планируется расширение перечня услуг утилизации (пищевые, строительные отходы, нефтяные отходы и т.д.).

6 лет назад
kidcool23
Игорь 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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