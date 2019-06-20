Парсинг базы провайдеров Интернет

Добрый день!

Необходимо спарсить базу поставщиков Интернет-провайдеров с привязкой к конкретному адресу дома.

В результате должна получиться таблица провайдеров Интернет и список домов, где есть такой провайдер.

Источников нет, жду предложений и вариантов. Возможно, у кого-то уже есть готовая база.

База нужна только по Москве и Санкт-Петербургу.

Также прошу оценить стоимость и время работы.