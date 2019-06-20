Парсинг базы провайдеров Интернет

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Закрыт3 заявки164 просмотра

Добрый день! 

Необходимо спарсить базу поставщиков Интернет-провайдеров  с привязкой к конкретному адресу дома.

В результате должна получиться таблица провайдеров Интернет и список домов, где есть такой провайдер.

Источников нет, жду предложений и вариантов. Возможно, у кого-то уже есть готовая база. 

База нужна только по Москве и Санкт-Петербургу.

Также прошу оценить стоимость и время работы.

6 лет назад
abcreg
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
22 отзыва

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Нет заявок фрилансеров

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