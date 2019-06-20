Необходимо в php-скриптах дописать существующие правила (добавить где их нет) на ограничение прав на просмотр данных из БД и выполнения запросов из выпадающего меню юзерам в зависимости от уровня доступа (permissions id в таблице user).
Парсинг базы провайдеров Интернет
Добрый день!
Необходимо спарсить базу поставщиков Интернет-провайдеров с привязкой к конкретному адресу дома.
В результате должна получиться таблица провайдеров Интернет и список домов, где есть такой провайдер.
Источников нет, жду предложений и вариантов. Возможно, у кого-то уже есть готовая база.
База нужна только по Москве и Санкт-Петербургу.
Также прошу оценить стоимость и время работы.
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