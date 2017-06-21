Нужно сделать онлайн-словарь (предположительно, на PHP + MySQL)

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок223 просмотра
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Нужно создать или переделать на основе существующего онлайн-словарь (русско-английский и англо-русский словарь). На PHP+MySQL. Онлайн-словарь уже работает. Изначально он был создан на PHP+MySQL.Затем онлайн-словарь был переделан, поиск стал реализовываться через javascript, без участия серверной части и без базы данных. Сейчас я вижу, что это решение не подходит, т. к. не позволяет реализовать все, что я хочу.

 

Возможны другие технические решения (помимо PHP+MySQL). Подробное техзадание вышлю при переписке.

PHPMySQL
7 лет назад
iharok84
Игорь 
39 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
2 года назад