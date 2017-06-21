Нужно сделать онлайн-словарь (предположительно, на PHP + MySQL)

Нужно создать или переделать на основе существующего онлайн-словарь (русско-английский и англо-русский словарь). На PHP+MySQL. Онлайн-словарь уже работает. Изначально он был создан на PHP+MySQL.Затем онлайн-словарь был переделан, поиск стал реализовываться через javascript, без участия серверной части и без базы данных. Сейчас я вижу, что это решение не подходит, т. к. не позволяет реализовать все, что я хочу.

Возможны другие технические решения (помимо PHP+MySQL). Подробное техзадание вышлю при переписке.