Изменить плагин на Wordpress e-commerce

Адаптивно кроссбраузерно Все аккуратно выезжает и наплывает. (по эффектам) Сверстать и натенуть 1 страницу на Joomla Сроки до завтра 17:00 МСК
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Нужно немного изменить код плагина e-commerce на сайте, чтобы описание категорий находилось не вверху, а внизу- под товарами.
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