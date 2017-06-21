Изменить плагин на Wordpress e-commerce

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок133 просмотра
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Нужно немного изменить код плагина e-commerce на сайте, чтобы описание категорий находилось не вверху, а внизу- под товарами.

WordPress
7 лет назад
guest_14877109363215
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад