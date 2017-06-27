Скрипт для проверки на дубликаты в нескольких таблицах Google Sheets

Веб-программированиеЗавершен3 заявки134 просмотра
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Необходимо создать скрипт/макрос для проверки на дубликаты сразу в нескольких таблицах Google Sheets

Есть несколько таблица, копии которой раздаются нескольким людям (для примера, пусть будет 5).

В этой таблице несколько листов (7). В каждом листе есть столбец "URL" в котором может быть до 5000 адресов, которые эти люди собирают.

Нужно, чтобы со всех 5 таблиц данные поступали в другую Мастер таблицу, в которой потом можно было бы проверить, есть ли сайт в какой-либо таблице уже.

В данный момент это реализовано для 1й таблицы, через =importrange и потом проверке по =if, но для нескольких таблиц, формулами судя по всему, сделать нельзя.

Нужно решение через скрипт, который работал бы быстро и мог переваривать большие массивы данных.

Детали проекта (примеры таблиц со столбцами и прочим) передам в личке при согласовании сроков и стоимости.

В заявке указывайте:

-примерную стоимость и сроки проекта (точные данные потребуются после согласования деталей и способа реализации)

-ваш опыт в работе со скриптами Google Sheets

Спасибо!

7 лет назад
Axel_zeppelin
Олег Сегаль 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
rt_ru
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Отличный специалист по JS, сделал классный макрос для Google Sheets. Кроме того, очень порядочный и ответственный. Рекомендую для работы и сам буду обращаться еще!
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