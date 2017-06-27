rt_ru

Андрей Левашов rt_ru

 
37 летРоссия/Пятигорск
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
ZBoss
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Написать макрос VBA для Excel
Очень понравилось сотрудничество. Все профессионально, по делу, быстро и качественно. Недочеты исправлены сразу. Рекомендую и сам буду обращаться.
Грамотная и четкая постановка задачи. Моментальная оплата заказа по факту исполнения.
Ответный отзыв
Axel_zeppelin
Олег Сегаль 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Скрипт для проверки на дубликаты в нескольких таблицах Google Sheets
Отличный специалист по JS, сделал классный макрос для Google Sheets. Кроме того, очень порядочный и ответственный. Рекомендую для работы и сам буду обращаться еще!
Адекватный, честный заказчик. Все объяснил терпеливо и понятно, оплата моментальная.
Ответный отзыв