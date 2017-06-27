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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
6 лет назад
Очень понравилось сотрудничество. Все профессионально, по делу, быстро и качественно. Недочеты исправлены сразу. Рекомендую и сам буду обращаться.
Ответный отзыв
Грамотная и четкая постановка задачи. Моментальная оплата заказа по факту исполнения.
$10
10 баллов
7 лет назад
Отличный специалист по JS, сделал классный макрос для Google Sheets. Кроме того, очень порядочный и ответственный. Рекомендую для работы и сам буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Адекватный, честный заказчик. Все объяснил терпеливо и понятно, оплата моментальная.