Нужно написать на Node js функцию или класс, которая считает RSI. Сверять результаты нужно с tradingview и binance.
- Прикладное ПОнет заявокЗакрытгод назад
Нужно разработать приложение на react.native под обе мобильные платформы. Серверная часть предпочтительнее на node js. Концептуально похоже на мессенджер, но со своими особенностями. p.s. Денег вперед не даю, возможна защищенная сделка.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужна будет "многосерверная" система (горизонтальное масштабирование с полным дублированием на каждом узле), у которой есть общая очередь задач. К каждому серверу подключаются клиенты, которые эти задачи и генерируют. Вас не должны пугать SQL/SQLIte Rabbit MQ/Kafka docker Electron если в арсенале есть ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт2 года назад
Сейчас спрайты есть, но из набора "что было". Спрайтов не много, порядка 10 предметов. Желательно попасть в те же размеры.Дизайн интерфейсов и игр8 заявокЗакрыт2 года назад
Если есть какие-то наработки и с ними будет проще/быстрее, то хорошо. Шедевры делать не нужно, игры нужно достаточно простые типа тира или гонок.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Есть библиотека, которая делает ключи совместимые с Bitcoin и умеет при помощи них подписывать транзакции (объект Json). Нужно на ее основе создать функцию, которая "проверяет", что транзакция подписана закрытым ключом корректно, при помощи открытого ключа. ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
Нужно переписать тексты, где-то заменить картинки, в основном работа с текстами. В помощь будет выдан верстальщик, если нужно.Рерайтинг14 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен человек с опытом, который с этими блокчейнами работал или готов разобраться, и при этом архитектуру блокчейна представляет.Системное программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
От заказчика будет макет расположения блоков "от руки", пояснения и другая обратная связь.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно дописывать функционал на php, не верстка, не дизайн, не конструкторы. Нужен именно программист. Задач несколько, разных. От простых до сложных и объемных (например, организация видеоконференции на сайте).Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно перевести сайт на английский. Порядка 20 тыс. символов с пробелами. Тематика - консалтинг и обучение, правила сайта и т.п.Переводы1 исполнительЗавершен3 года назад
Есть документация по подключению, будет окружение типа песочницы для тестов. Если нужна будет помощь, ответы на вопросы и т.п. - поможем. https://github.com/ipaytotaltd/ipaytotal-hostedpageВеб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно написать скрипт, который сможет принимать платежи на блокчейне TRON в токенах USDT. Нужно 1. выставлять счет-адрес 2. показывать его пользователю 3. ждать прохождения платежа 4. присылать уведомление об оплате 5. (опционально) переводить полученную сумму на какой-то мастер-кошелек 6. не пытаться ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть API стороннего сервиса, есть верстка сайта. Работа с API реализована. Нужно с помощью этого API "оживить" сайт.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть сайт, не слишком сложный визуально, но современный. Нужно сделать очень похожий сайт дизайн/верстка, без функционала. Нужнен шаблон Joomla на выходеHTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Можно делать на quix или другом конструкторе. Картинки нет! Есть лого и пожелания по стилистике. Должно получиться не слишком шаблонно, с неким собственным стилем. Техзадание есть в виде наброска на бумаге + любые уточнения в мессенджере. Основные ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт3 года назад
Написать скрипт, который позволяет с сайта загрузить картинку в облако Amazon и вернет url по которому эта картинка будет в дальнейшем доступна.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно сделать довольно простой проект на последней версии Symfony. - регистрация и авторизация пользователей - пользователи могут создавать проекты - сами проекты пока не обсуждаем, это просто "страница проекта" + несколько полей типа названия и цены - пользователь может ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно получать результаты по заданным видам спорта. Есть API, но там данные идут в закодированном виде.Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен человек (не компания - общение напрямую без менеджеров), который разбирается и имеет опыт [b]разработки[/b] под мультивендорный cs-cart. Придется как разрабатывать модули, так и править ядро, судя по всему. Хорошо, если человек сам может понять ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад