ZBoss

Александр ZBoss

 
44 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Специализируюсь на интеграции платежных систем в Joomla
Joomla
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$550
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
al_mt
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
2 года назад
Сделать несколько простых браузерных игр на одном из js движков
Всё отлично
Все получилось, я доволен.
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
4 часа назад
$200
10 баллов
3 года назад
Сделать дизайн главной страницы в тесном взаимодействии с заказчиком
От сотрудничества с Александром остались исключительно положительные впечатления. Александр - очень вежливый и приятный в общении человек. Оплата была своевременной и в полном объеме. Рекомендую Александра как отличного и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!
Все хорошо. Схватывает на лету, делает красиво и добротно. Приятно работать.
Ответный отзыв
moevot
Роман 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$50
10 баллов
3 года назад
Перевод с русского на английский. Тематика - консалтинг и обучение
Хороший заказчик, быстрая оплата.
Весьма оперативно, вникает в суть дела. Рекомендую
Ответный отзыв
prixodik
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$200
10 баллов
3 года назад
Склонировать сайт, сделать копию на Joomla
Было приятно работать. Рекомендую.
Работа сделано быстро, и что важно, - качественно. Очень доволен
Ответный отзыв
SerG0
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
3 года назад
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Понравилось работать с Сергеем. Мы очень въедливые заказчики и терпеть нас не просто. Но Сергей с честью выдержал испытание, сделал все как надо. Надо еще учесть, что переделывал за другими, что тоже не очень приятно делать. Так что всяческий респект и уважуха. Сотрудничеством довольны.
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