Образование: Высшее (ТРТУ 1994 г.)

Языки: активно применяю Delphi, PHP+mySQL, Java-script (много-много лет), Java очень немного. Знаком с некоторыми другими языками, когда-то много писал на Clarion`е но это было давно. С C# знакомился пару лет назад, но тогда отложил по невостребованности.

Опыт и навыки:

- Проектирование и разработка ПО;

- Руководство разработкой ПО;

- Внедрение своего и чужого ПО в интересах автоматизации управленческой деятельности;

- Подготовка и ведение технической документации (только русскоязычной, в том числе для государственных учреждений сертификация и проч.).