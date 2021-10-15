Образование: Высшее (ТРТУ 1994 г.)
Языки: активно применяю Delphi, PHP+mySQL, Java-script (много-много лет), Java очень немного. Знаком с некоторыми другими языками, когда-то много писал на Clarion`е но это было давно. С C# знакомился пару лет назад, но тогда отложил по невостребованности.
Опыт и навыки:
- Проектирование и разработка ПО;
- Руководство разработкой ПО;
- Внедрение своего и чужого ПО в интересах автоматизации управленческой деятельности;
- Подготовка и ведение технической документации (только русскоязычной, в том числе для государственных учреждений сертификация и проч.).
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2 года назад
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