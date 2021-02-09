Сделать главную страницу для сайта Joomla

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HTML-версткаЗакрыт8 заявок420 просмотров
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Можно делать на quix или другом конструкторе. Картинки нет! Есть лого и пожелания по стилистике. 

Должно получиться не слишком шаблонно, с неким собственным стилем. Техзадание есть в виде наброска на бумаге + любые уточнения в мессенджере. 

Основные блоки

- шапка

- меню

- девиз, лого

- преимущества

- видео инструкции

- небольшой блок FAQ

- популярные товары

- калькулятор доставки (обсуждается отдельно)

- футер

Joomla
3 года назад
ZBoss
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад