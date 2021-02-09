Сделать главную страницу для сайта Joomla

Можно делать на quix или другом конструкторе. Картинки нет! Есть лого и пожелания по стилистике.

Должно получиться не слишком шаблонно, с неким собственным стилем. Техзадание есть в виде наброска на бумаге + любые уточнения в мессенджере.

Основные блоки

- шапка

- меню

- девиз, лого

- преимущества

- видео инструкции

- небольшой блок FAQ

- популярные товары

- калькулятор доставки (обсуждается отдельно)

- футер