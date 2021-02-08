Верстка сайта для мебельной компании с Админкой

HTML-версткаЗакрыт10 заявок541 просмотр
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У меня есть 2 макета (под декстоп и под телефон).

Необходимо сверстать эти макеты адаптивно в рамках одной версии. Обязательно на Twitter Bootstrap.

Кроссбраузерно, валидно, адаптивно.

Также будет нужно:

- вставить счетчики метрики и аналитики и настроить цели в них

- повесить на все формы срабатывание целей метрики и аналитики

- выжать 90+ баллов по google page speed

- Отправлять заявки в amoCRM

- Дублирование заявок отправлять на почту

- Опубликовать проект

- Нужно будет прикрутить админку, в которой будет возможность добавлять новый раздел на сайте, менять контактные данные и описания, редактировать карточки товара. Добавлять и убирать фото. Скорее всего, Word Press.

Пишите Ваши предложения и сроки. А так же технологии и методологию верстки, которую применяете ( если применяете )

Ссылка на проект: https://www.figma.com/file/MDY5D1n9S3KMZmL89CJUu8/%D0%A1%D0%91%D0%9A-(%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0)?node-id=388%3A23

Верстка сайта
3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
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