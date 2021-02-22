Адаптивная верстка сайта по примеру

HTML-версткаЗавершен29 заявок1460 просмотров
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Нужно сверстать сайт по примеру https://www.sn37agency.com/. Правки и изменения будут вносится и согласовываться на протяжении верстки. Материал для наполнения сайта подготовлен.

Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
3 года назад
Viktorii8
Виктория 
27 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Arkadiy7
Аркадий 
30 летУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$50
2 дня
Это мой первый заказ на бирже и удачный. Сайт сделан в срок, Аркадий был на связи, на правки реагировал адекватно. Результатом осталась довольна. Могу рекомендовать!
Сделка прошла хорошо, разногласий не возникло.
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