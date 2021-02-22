Сверстать интерфейс WebGL приложения

HTML-версткаЗавершен4 заявки309 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

По нашему макету в Figma сверстать адаптивный интерфейс для WebGL приложения под десктоп, планшет, современные мобильные телефоны.

-Загрузочный экран

-Индикатор загрузки сцен

-Информационная карточка

-Мини-карта, открывающаяся на весь экран

-Меню с под-меню 

-Всплывающие подсказки

3 года назад
guest_16038155961076
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
dariadmm
Дарья 
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 года назад
$70
4 дня
Второй проект с Дарьей, только положительные эмоции. Работает ответственно, самостоятельно, постоянно на связи, сроки соблюдает. По ходу были правки от дизайнера и программиста, все учла и выполнила. Рекомендую
Отличный заказчик. Очень довольна сотрудничеством, с радостью поработаю еще. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Внести изменения на сайт на amiro cms

    $3

    Внести изменения на рабочие сайты на amiro cms. Задачи типа: 1. Разместить активную кнопку 2. Создать карточки товара 3. Поменять цвета на странице сайта 4. Добавить кликабельность 5. Сверстать новую страницу сайта и т.д. Важна аккуратность и скрупулёзность в работе. Понимание ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Оптимизировать (верстка) мобильную версию сайта

    Необходимо исправить согласно техническому заданию мобильную версию сайта. Основные пункты указаны в ТЗ. Приветствуются предложения и новые идеи. Сайт разработан на cms PrestaShop 1.6 в отклике телеграм

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптивная верстка и настройка интернет магазина (дизайн готов)

    Требуется адаптивно сверстать и "натянуть" дизайн-макет интернет-магазина на CMS. Дизайн готов. Скриншоты https://yadi.sk/d/9-KHffJX_oFyww?w=1 Грамотно проработаю весь необходимый функционал, настроить категории, фильтры, характеристики товара, подключить оплату картой. Сделать выгрузку/загрузку товаров через эксель-документ. Весь функционал представлен на скриншотах. Если есть вопросы, подробно ...

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптивная кроссбраузерная верстка сайта

    $250

    Необходимо сверстать одностраничный сайт и несколько внутренних страниц. Чистый код, верстка адаптивная, кроссбраузерность. Макет в фигма:https://www.figma.com/file/Sv1KNQgVEimflaayWAiUDH/Arti-Time?node-id=109%3A88

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать Лэндинг

    Нужно сверстать страницу для презентации продукта.Есть 8 блоков два из которых слайдеры. Макет в ps.Скину исполнителю

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Добавить эффекты на страницы

    $13

    Есть 5 свёрстаных страниц, нужно добавить hover эффект на некоторые элементы. Сделать 2 попапа через js на главной (макеты в фигме), и чтобы они открывались при нажатии на некоторые кнопки. Есть 1 слайдер, нужно сделать ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Поправить верстку и меню (Wordpress)

    1. При переходе на страницы (к примеру Теплосберегающие окна ПВХ). При загрузке прыгает главный экран, пока не загружается видео. Надо сделать что бы не прыгало.  2. Сделать горизотальное меню. Сейчас при прокрутке сайта появляется полоска с ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработки на верстке

    $15

    Одностраничный лендинг,  доделать пару блоков. Нужен программист с знанием html css js. Макет в Psd, отправлю в лс.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Оптимизация сайта

    Требуется помощь программиста в след. правках по сайту - оптимизация скорости загрузки сайта, создание sitemap, замена нескольких элементов по фронту и др. не сложные правки. плата сдельно на карту. Начать можно сразу.

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    3 года назад