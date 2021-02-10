Сверстать Лэндинг

Разработка HTML шаблона - копии главной и части других страниц сайта. Без личного кабинета. Шаблон должен использовать Bootstrap последней версии. Пишите стоимость и сроки.
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Нужно сверстать страницу для презентации продукта.Есть 8 блоков два из которых слайдеры.
Макет в ps.Скину исполнителю
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