Сверстать Лэндинг

HTML-версткаЗавершен11 заявок299 просмотров
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Нужно сверстать страницу для презентации продукта.Есть 8 блоков два из которых слайдеры.

Макет в ps.Скину исполнителю 

3 года назад
guest_16127185253176
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
jessprint
Илья 
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
3 года назад
$30
2 дня
Отличный исполнитель, очень быстро выполнил задание.Моментально сделал правки.Был всегда на связи.Рекомендую к сотрудничеству.
Было приятно сотрудничать!
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